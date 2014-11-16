عقب ماندگی جامعه با ارتقاء فرهنگ مطالعه برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمد حسن باریک‌ بین روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل، مسئولان و کارکنان ‌کتابخانه‌های عمومی و مسئولان کتابخانه‌های استان که در سالن شهید باریک‌ بین برگزار شد اظهارداشت: در یک جامعه اسلامی مسئولان و خانواده‌ها باید در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب ‌خوانی در جامعه تلاش کنند.

وی افزود: اگر بتوانیم فرهنگ کتاب و کتاب‌ ‌خوانی را در جامعه اسلامی نهادینه کنیم عقب‌ ماندگی فرهنگی که بر جامعه سایه افکنده به خوبی برطرف می‌شود که تحقق این کار مهم نیز نیازمند همکاری تمام دلسوزان نهادهای فرهنگی و خیرین است.

امام جمعه موقت قزوین با تأکید بر اهمیت جایگاه کتاب در جامعه اسلامی اضافه کرد: هر اندازه فرهنگ مطالعه و علم‌آموزی را در جامعه گسترش دهیم به همان میزان به پیشرفت‌های بیشتری دست پیدا می‌کنیم زیرا هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین کتاب شود لذا خیرین باید در ساخت کتابخانه و تجهیز آن بیشتر تلاش کنند.

حجت الاسلام باریک‌ بین خطاب به کتابداران کتابخانه‌ها گفت: کتابداران باید تلاش کنند با مراجعان کتابخانه‌ها با اخلاق حسنه برخورد کنند زیرا اخلاق شایسته شما کارکنان می‌تواند در جذب مردم به خصوص دانش‌آموزان و دانشجویان به کتابخانه و مطالعه کتاب بسیار اثرگذار باشد.

وی بیان کرد: کتابخانه‌ها باید به مکانی جذاب برای نسل نوجوان و جوان تبدیل شوند تا این نسل رغبت بیشتری برای مراجعه به کتابخانه‌ها و مطالعه داشته باشند.

امام جمعه موقت قزوین خاطرنشان کرد: کتاب‌خوانی در کشور ما جایگاه قابل قبولی ندارد بنابراین باید در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی تلاش کنیم چراکه اگر این فرهنگ در جامعه اسلامی نهادینه شود موجب رشد و تعالی شده و جامعه را در جایگاه مطلوب ‌تری قرار می‌‌دهد.

احمد دولتی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین نیز در این دیدار گزارشی از برنامه‌های این نهاد در هفته کتاب و کتاب‌خوانی و همچنین فعالیت کتابخانه‌های عمومی استان ارائه کرد.