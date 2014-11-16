بیدارگری یکی از ارکان اساسی انقلاب اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از بسیجیان و پاسداران مرکز آموزشی عقیدتی امام علی (ع)، که در حال گذراندن دوره آموزشی هادیان سیاسی هستند‏، عنوان کرد: بیدارگری یکی از ارکان و پایه‌های اساسی انقلاب اسلامی ایران بود و در واقع انقلاب اسلامی ایران این نبود‏ که گروهی بروند و گروهی دیگر سر کار بیایند بلکه انقلاب ایران تحول ارزش‌ها بود.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران ارزش‌هایی را که تا به حال در میان مردم رایج نبود را از بین برد و ارزش‌های الهی را جایگزین کرد، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران باید ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌اش بر اساس مبانی اسلام باشد.

این استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: قبل از انقلاب اسلامی ایران، مملکت و تمامی جریان‌های سیاسی توسط استبداد و سلاطین در داخل و استکبار در خارج اداره می‌شد‏، بنابراین اولین خصیصه انقلاب تغییر ساختار سیاسی کشور بود.

وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورهای استکبارگری مانند آمریکا روسیه و انگلیس بر ما مسلط بودند و خیلی از شهرهای ایران را از ما گرفتند.

یکی از برکات انقلاب اسلامی نعمت ولی فقیه است

آیت‌الله نوری‌‌ همدانی خاطرنشان کرد: یادگیری علم فقه از سخت‌ترین امور امروزه است و افرادی که این علوم را فراگرفته‌‌اند در جامعه اسلامی جایگاه‌ والا و مهمی دارند.

وی با اشاره به اینکه یکی از برکات انقلاب اسلامی نعمت ولی فقیه است، تصریح کرد: اسلام رژیم سلطنتی را قبول ندارد، طبق منابع دینی موسس حکومت اسلامی باید پیامبر، امام و یا در صورت نبود امام یک عالم فقیه باشد که امروزه این وظیفه سنگین بر عهده ولایت فقیه است.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: ولی فقیه باید درسطح بالای اجتهاد باشد و از لحاظ تقوا و عدالت و مدیر و مدبر بودن و شجاعت هم در حد بالایی باشد تا بتواند در جامعه اسلامی حکومت کند.

وی گفت: در جامعه اسلامی باید مردم در تمامی صحنه‌های آن حضور داشته باشند و در واقع مردم برای سرنوشت مملکت خویش تصمیم گیرنده باشند زیرا مملکت مال مردم است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به دوران حکومت شاهنشاهی که شیاطین بر زندگی‌های مردم ایران ورود پیدا کرده‌ بودند، ابراز کرد: عشق مردم به رهبری و ارزش‌هایی از قبیل ایثار و شهادت عناصر برتری مردم ایران اسلامی نسبت به دیگر مردم دنیاست.

مبلغ سیاسی باید زیاد مطالعه کند

وی با اشاره به اینکه مبلغ سیاسی باید متکلم خوبی باشد گفت: مخاطب شما افرادی تحصیل کرده هستند از این رو شما باید از لحاظ علمی قوی باشید، تا بتوانید در مخاطب تاثیر گذار باشید.

این مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: مبلغ سیاسی باید مطالعه تاریخی زیادی داشته باشد و بداند در گذشته چه وقایعی رخ داده است و سلاطین چه اقداماتی داشته‌اند.