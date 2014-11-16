جلسه نوبت عصر مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 150 نفر از نمایندگان آغاز شد.

تا زمانی که تعداد نمایندگان به 195 نفر نرسد جلسه رسمیت نیافته و نمی‌توانند رای گیری کنند.