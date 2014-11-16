جلسه نوبت عصر مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 150 نفر از نمایندگان آغاز شد.
تا زمانی که تعداد نمایندگان به 195 نفر نرسد جلسه رسمیت نیافته و نمیتوانند رای گیری کنند.
جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 150 نفر از نمایندگان آغاز شد.
تا زمانی که تعداد نمایندگان به 195 نفر نرسد جلسه رسمیت نیافته و نمیتوانند رای گیری کنند.