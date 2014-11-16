به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش سه روزه بیش از 200 نفر از مدیران خادمین و واحدهای نوجوانان و جوانان عاشورایی هیات رزمندگان اسلام شرکت خواهند داشت.

روز اول این همایش آقایان دکتر رحیمپور ازغدی با موضوع "گفتمان انقلاب اسلامی پیرامون شعار ما می توانیم"، سردار علی فضلی با موضوع "ضرورت پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس و استمرار راه شهیدان"، دکتر قنبری با موضوع "وظایف و نقش هیات در زنده نگه داشتن نهضت عاشورا" و مومن نسب با موضوع "تهدیدها و فرصتها در استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی" به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

روز دوم شرکت کنندگان در این همایش اردویی، از مناطق عملیاتی شلمچه و اروندکنار بازدید می کنند.

این همایش با سخنرانی دکتر یدالله جوانی و سردار حسین نجات معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز جمعه 30 آبان پایان خواهد یافت.