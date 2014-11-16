دوره دکتری تخصصی مغز و شناخت ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه میان دکتر علی جعفریان و دکتر علیرضا مرادی در هشت بند و سه نسخه تنظیم شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه دانشگاه در برگزاری دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته "مغز و شناخت" که در پژوهشکده برگزار می‌شود، همکاری خواهد کرد. پژوهشکده می تواند از همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه در تدریس دروس و هدایت و راهنمایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان به عنوان استاد راهنما یا استاد مشاور استفاده کند.

دانشگاه و پژوهشکده موافقت می کنند تا در برگزاری کنفرانس ها، کارگاههای آموزشی و سخنرانی های علمی به صورت مشترک همکاری کنند.

متقابلاً دانشگاه می تواند از اعضای هیات علمی پژوهشکده در ارائه دروس مورد نیاز به ویژه در رشته علوم اعصاب (نوروساینس) بهره گیرد. دانشجویان دانشگاه نیز می توانند اعضای هیات علمی پژوهشکده را به عنوان استاد راهنما یا مشاور در انجام پایان نامه ها و رساله های خود انتخاب کنند.

پژوهشگران و دانشجویان هر دو مرکز می توانند بر اساس طرح های پژوهشی تایید شده، از امکانات و آزمایشگاههای پژوهشی، آموزشی و درمانی هریک با رعایت ضوابط و مقررات استفاده کنند.

در صورت استفاده از امکانات و آزمایشگاههای پژوهشی، آموزش و درمانی هریک از مراکز توسط طرف مقابل، ذکر نام مرکز مورد استفاده در تولیدات علمی و پژوهشی (مقاله، سخنرانی، اختراع و ...) ضروری است.

براساس این تفاهم نامه، موارد همکاری فوق طی انعقاد قراردادهای جداگانه آغاز و اجرا خواهد شد که در آن سهم و مسوولیت هریک از طرفین در اجراء، نحوه تامین هزینه ها و بهره برداری از نتایج مشخص خواهد شد.

هریک از طرفین که بخواهد دوره یا رشته جدیدی ایجاد کند و از طرف مقابل در ارائه دوره کمک بگیرد، خود مسوول است پیگیری‌های لازم جهت ایجاد این دوره یا رشته را عهده‌دار شود. مدت اعتبار این تفاهم‌نامه از زمان امضاء سه سال در نظر گرفته شده که پس از پایان مدت مذکور با توافق طرفین قابل تمدید است.