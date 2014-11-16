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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۴۲

بازی‌های آسیایی ساحلی - تایلند ؛

حسینی در کشتی طلا گرفت

حسینی در کشتی طلا گرفت

در ادامه رقابتهای کشتی ساحلی کامران حسینی با غلبه بر تمامی رقبای خود موفق به کسب سومین نشان طلای کاروان اعزامی ایران به چهارمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حسینی نماینده وزن 80 کیلو گرم کشتی ساحلی ایران در یک دیدار سخت و نفس گیر مقابل حریف ترکمنستانی قدرتمندانه ظاهر شد و توانست وی را با نتیجه 2 بر صفر شکست داده و به دومین مدال طلای تیم ملی کشتی ساحلی و سومین مدال طلای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران دست یابد.

وی برای رسیدن به فینال حریفانی از کشورهای کره جنوبی، ویتنام، کامبوج و پاکستان را از پیش رو برداشته بود. طلای حسینی یازدهمین مدال کاروان ورزشی ایران است.

مدال‌های ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‌ها:
طلا: حمید نادری (کشتی) و قنبرعلی قنبری (کوراش) و کامران حسینی( کشتی)

نقره: احسان کریمیان (سامبو)، احمد عیدی (جوجیتسو)، امیرحسین خادمیان (جوجیتسو)، محمد منصوری‌داور (جوجیتسو) و تیم ملی فوتوالی 

برنز: یوسف کریمیان (سامبو)، سیدعلی‌اصغر دوکوهکی (جوجیتسو) و ایرج امیرخانی (جوجیتسو)

کد مطلب 2422249

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