حسینی در کشتی طلا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حسینی نماینده وزن 80 کیلو گرم کشتی ساحلی ایران در یک دیدار سخت و نفس گیر مقابل حریف ترکمنستانی قدرتمندانه ظاهر شد و توانست وی را با نتیجه 2 بر صفر شکست داده و به دومین مدال طلای تیم ملی کشتی ساحلی و سومین مدال طلای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران دست یابد.

وی برای رسیدن به فینال حریفانی از کشورهای کره جنوبی، ویتنام، کامبوج و پاکستان را از پیش رو برداشته بود. طلای حسینی یازدهمین مدال کاروان ورزشی ایران است.

مدال‌های ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‌ها:

طلا: حمید نادری (کشتی) و قنبرعلی قنبری (کوراش) و کامران حسینی( کشتی)

نقره: احسان کریمیان (سامبو)، احمد عیدی (جوجیتسو)، امیرحسین خادمیان (جوجیتسو)، محمد منصوری‌داور (جوجیتسو) و تیم ملی فوتوالی

برنز: یوسف کریمیان (سامبو)، سیدعلی‌اصغر دوکوهکی (جوجیتسو) و ایرج امیرخانی (جوجیتسو)