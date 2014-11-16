برای رأی اعتماد به آشتیانی نگاه عاطفی نداریم/ اصرار روحانی برای معرفی آشتیانی

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های دولت به منظور رأی آوردن وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری در جلسه روز سه شنبه گفت: چند روز پیش فردی با بنده تماس گرفت و اعلام کرد به وزیر پیشنهادی فعلی رأی دهیم، در حالی که ما اصلا نگاه عاطفی نداریم و اهل حال‌گیری نیستیم بلکه به دنبال انجام وظیفه خود هستیم.

وی افزود: برای رأی اعتماد دادن به وزیر پیشنهادی معیارهایی باید مراعات شود که اگر فرد مورد نظر با توجه به در نظر گرفتن این معیارها معرفی شود ما کمکش خواهیم کرد و در این میان رئیس جمهور و همراهانش باید بدانند که این جلسه، جلسه رأی اعتماد است یعنی اعتماد قلبی و مطمئن شدن از فردی که امانت‌دار خواهد بود.

جعفری با بیان اینکه اعتماد نمایندگان به دولت و وزیر پیشنهادی از حسن نیتی که در برآیند کار وجود دارد، حاصل می‌شود، ادامه داد: وقتی رئیس جمهور بر خلاف سخنانی که اعلام داشت مبنی بر اینکه بنده با کمال ادب با مجلس صحبت می کنم، با حضور در جمع مردم از جمله سفر استانی زنجان نوک پیکان تمام تیرهایش به سمت مجلس نشانه می‌رود، با این تفاسیر مجلس نمی تواند آن صحبت ها را که ابتدا اعلام داشت، باور کند، اما در عین حال نیز مجلس آن صحبت ها را ملاک بررسی رأی اعتماد قرار نمی‌دهد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: نمایندگان بر اساس وظایف و شاخص‌هایی که دارند تصمیم گیری می‌کنند و اگر وزیر پیشنهادی مطابق آن شاخص‌ها بود، به وی رأی اعتماد می‌دهند و اگر هم نبود انشاءالله رئیس جمهور فردی را مشخص کند که این شاخص‌ها را داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر وزیر پیشنهادی علوم نتواند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند، طبق قانون سرپرست دیگر نمی‌تواند وزارت علوم را هدایت کند، افزود: رئیس جمهور شخصا باید امور مربوطه را انجام دهد.

جعفری با اشاره به انتخاب وزیر پیشنهادی علوم از سوی دولت بیان کرد: از رئیس جمهور انتظار داشتیم ذکاوت و تیزهوشی بیش از این از خود نشان دهد، ولی در بعضی قضایا مشغله های رئیس جمهور باعث شده در متن قضایا دیر در جریان قرار بگیرد یا اینکه مشاوران رئیس جمهور به وی مشاوره نمی‌دهند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به سخنان معاون رئیس جمهور که اعلام داشته دولت تلاش ویژه ای برای رای آوردن وزیر پیشنهادی علوم خواهد داشت، گفت: ممکن است منظور معاون پارلمانی رئیس جمهور از تلاش ویژه ارتباط گیری با نمایندگان باشد، اما به طور کلی تبیین و شفافیت درست در اعلام مواضع، پاسخ درست دادن به دغدغه های نمایندگان و تمکین از خواسته‌های قانونی مجلس از مهمترین شاخصه‌هایی است که در رای اعتماد وزیر پیشنهادی تاثیر دارد.

وی درباره واکنش مجلس نسبت به معرفی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم بیان کرد: قبل از معرفی وی از سوی دولت کانال‌های مختلفی با آقای روحانی و همکارانشان اعلام کردند که فضا برای معرفی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مناسب نیست، اما ظاهرا رئیس جمهور اصرار داشته این کار انجام شود.