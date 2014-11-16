زمین لرزه ارزوئیه هیچ گونه خسارتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین موسی علی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به زمین لرزه ۴.۷ ریشتری صبح امروز ارزوئیه گفت: به محض وقوع این زمین لرزه ستاد بحران شهرستان تشکیل و تیم های ارزیاب به نقاط مختلف ارزوئیه اعزام شدند.

وی ادامه داد: طبق گزارش های ارسالی از سوی تیم های ارزیاب زمین لرزه امروز در هیچ یک از نقاط ارزوئیه خسارت جانی و مالی نداشت.

فرماندار ارزوئیه ابراز داشت: این زمین لرزه در مرکز شهرستان ارزوئیه احساس نشد.

وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر مقاوم سازی در استان کرمان مورد توجه قرار گرفته است، افزود: این امر سبب شده است که طی چندین سال گذشته هیچ گونه خسارتی ناشی از زمین لرزه نداشته باشیم.

ارزوئیه در ۲۵۰ کیلومتری غرب کرمان قرار داشته و یکی از گسلهای اصلی جنوب غرب استان کرمان در این شهرستان قرار دارد.