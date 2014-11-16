بررسی تعرفه های شکار در شورای عالی محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار یکشنبه در حاشیه نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: کارهای مقدماتی اصلاح تعرفه های شکار انجام شده و در حال حاضر موافقت ها و هماهنگی ها نیز اخذ شده است.



وی با بیان اینکه امیدواریم در جلسه آینده شورای عالی محیط زیست که با حضور رییس جمهوری برگزار می شود زمان کافی برای ارایه این گزارش داشته باشیم اظهار داشت: درخواست خود برای برگزاری جلسه بعدی شورای عالی محیط زیست را به رییس جمهوری داده ایم که امیدواریم هرچه زودتر این جلسه برگزار شود.



رییس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه این شورا در جلسه آینده خود دستورات مهمی دارد، تصریح کرد: گزارش های مربوط به برنامه اقدام ملی مقابله با گرد و غبار و گزارش سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری از برنامه نجات و حفاظت از جنگل های بلوط زاگرس ارایه می شود.



به گفته ابتکار، همچنین مطالعه بر روی چندین منطقه برای پیوستن به مناطق حفاظت شده نیز به پایان رسیده که در جلسه بعدی شورای عالی محیط زیست مطرح خواهد شد، موافقت های لازم گرفته شده و اکنون آماده ارتقای سطح و ملحق شدن به مناطق حفاطت شده است.

جلوگیری از قاچاق حیات وحش کار مشترک نهادهای مرتبط

ابتکار گفت: بحث قاچاق مقوله مهمی است و از اهمیت زیادی برخوردار است و در سازمان محیط زیست نیز با جدیت دنبال می شود و در دو هفته گذشته نیز محموله های زیادی از قاچاق حیوانات و پرندگان حفاظت شده کشف شده است.

وی تاکید کرد: این مساله نشاندهنده هماهنگی مناسب بین سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی و بخش های مختلف مسوول مقابله با قاچاق است که باید ادامه یابد.

معاون رییس جمهوری گفت: متاسفانه قاچاق حیات وحش امروزه در دنیا یکی از موارد پرسود و پردرآمد است و بسیاری از کشورهای دنیا برنامه های جدی برای مقابله با آنرا در دست دارند که با این تجارت غیر قانونی محیط زیست در ایران هم با جدیت برخورد می شود.

وی با بیان اینکه اقدامات مقابله با قاچاق حیات وحش در سازمان محیط زیست کارشناسی شده است، افزود: بر این اساس در صدد امضای تفاهم نامه ای با وزارت دفاع هستیم که مراحل کارشناسی آن به پایان رسیده و به زودی اعلام خواهد شد.

ابتکار گفت:این تفاهم نامه ابعاد مختلفی دارد که هماهنگی با نیروهای مسلح و صنایع دفاعی برخی از آنها است، تاکنون نیز جلسات هماهنگی خوبی با نیروهای مسلح داشته ایم و اعلام آمادگی کردند تا دراین زمینه همکاری کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری سال های گذشته در بخشنامه ای بر همکاری نیروهای مسلح در حفاظت از محیط زیست تاکید داشتند و این تاکید ایشان نقش بسزایی در حفاظت محیط زیست در اجرای اقدامات نیروهای مسلح داشته است.

رییس سازمان محیط زیست گفت: امیدواریم در اجرای تفاهم نامه های همکاری نسبت به اقدامات مشترکی که مد نظر است، مانند مقابله با شکار غیرقانونی، حفاظت از مناطق ارزشمند تنوع زیستی، مسایل مربوط به سواحل، دریاها، جلوگیری از قاچاق و شکار غیر مجاز هم افزایی داشته باشیم.

ابتکار تاکید کرد: فردی که بدون پروانه شکار انجام هد جرم است و حتما سازمان محیط زیست و ضابطان قوه قضاییه برخورد قانونی خواهند کرد.

کیفیت گازوییل در کشور ارتقا یافته است

معاون رییس جمهوری گفت: در ادامه اقدامات دولت برای کاهش آلودگی هوا، اکنون کیفیت گازوییل در کشور ارتقا یافته است، قبلا گازوییل های تولید شده بین 7 تا 10 هزار قسمت در میلیون گوگرد داشتند اما اکنون به بر اساس جدید ترین انداره گیری ها این رقم به حدود 157 قسمت در میلیون گوگرد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: دولت اقدامات ضربتی در زمینه کاهش آلودگی هوا را انجام داده است که تدوین برنامه کاهش آلودگی هوا و تصویب لایحه آن برخی از این اقدامات است که تصویب لایحه اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد.

ابتکار گفت: قرار است کمیسیون انرژی مجلس از سازمان محیط زیست برای ارایه لایحه کاهش آلودگی هوا دعوت کند.

وی به حذف بنزین پتروشیمی اشاره کرد و افزود: یکی از گام های مهم واساسی دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا حذف بنزین پتروشیمی و ارتقای سوخت در کشور است که به ترتیب در کلان شهرها در حال توزیع است.

ابتکار ادامه داد: همچنین تحول مهمی در صنعت خودرو سازی کشور روی داده است و آن تولید محصولات با استاندارد یورو 4 است که اکنون در خودرو سازی کشور اجرا می شود.

وی گفت: رویکرد کلی دولت در بحث آلودگی هوا هماهنگی بین بخشی، اجرای دقیق برنامه ها و همکاری تمام بخش ها از جمله شهرداری است، آلودگی هوا موضوعی است که حدود 16 دستگاه باید با هم هماهنگ باشند و اگر هر کدام کندتر از دیگری حرکت کند این حرکت به تاخیر خواهد افتاد زیرا این یک حرکت جمعی است که تمام دستگاه ها باید با هم داشته باشند.

ابتکار افزود: این حرکت از طرف بخش هایی مانند وزارت نفت، صنعت معدن تجارت، خودرو سازان و شهرداری ها در کلان شهرها تا حدودی مناسب انجام می شود اما هنوز در ابتدای راه قرار داریم و این روند باید تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: تا 10 سال گذشته در شهرهای بزرگ شاهد تلاش و همکاری بین تمام بخش ها و دستگاه ها از جمله دولت، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگانی، شهرداری و رسانه ها بودیم که این روند باید از سر گرفته شود و برای اینکه بتوانیم کیفیت هوا را نگه داریم این همکاری ها باید استمرار داشته باشد.

به گفته وی مشارکت مردم در این زمینه بسیار جدی است و اینکه فرهنگ تک سرنشین رواج یابد کار درستی نیست، باید الگوی ترافیکی شهرها را به سمت الگوی حمل و نقل پایدار حرکت کند.

ابتکار ادامه داد: آلودگی های منشا مختلفی دارد که استفاده از خودروهای شخصی و موتورسیلکت ها یکی از آنها برای آلودگی هوا است از این رو معاینه فنی خودروها باید جدی گرفته شود بر این اساس در لایحه کاهش آلودگی هوا پیشنهاد دادیم تا معاینه فنی از 5 سال به 3 سال کاهش یابد.

کتاب مهمترین مولفه برای انتقال پیام های زیست محیطی است

ابتکار گفت: یکی از زمینه های بسیار مهم انتقال پیام و فرهنگ در حوزه محیط زیست کتاب است، کتاب در سنین مختلف می تواند اطلاعات خوبی را به کودکان نوجوانان و عامه مردم دهد، می تواند سبب خلاقیت، تفکر واندیشه در ارتباط با مسایل زیست محیطی شود.

وی افزود: امروز مباحث مختلفی از بحث های روان شناسی محیط زیست، فلسفه محیط زیست ، اقتصاد و محیط زیست در مسایل مربوط به نوع رفتار با طبیعت و محیط زیست وجود دارد که می تواند در اشاعه این فرهنگ بسیار تاثیر گذار باشد.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: بسیاری از معضلات کنونی محیط زیستی ما حاصل رفتار انسان است که کتاب می تواند این نگرش را تغییر دهد تا زمانی که نگرش تغییر نکند و متوجه نشویم که آثار این سوء رفتار نه تنها متوجه دیگران است بلکه برای خودمان ضرر دارد نمی توانیم آنرا عوض کنیم.

برگزیدگان کتاب سال محیط زیست معرفی شدند

همچنین در این مراسم محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تلاش برای ارتقای سواد محیط زیستی در صدر اولویت راهبردی این سازمان قرار دارد.

وی افزود: بر این اساس اولین جشنواره کتاب سال محیط زیست با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت.



دبیر نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست اظهار کرد: بعد از اعلام فراخوان 300 اثر در موضوعات تخصصی، حقوقی، دینی، کودک و نوجوان و نشریات مرتبط با محیط زیست به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بعد از داوری 25 اثر برگزیده و امروز مورد تقدیر قرار می گیرند.



وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست امیدوار است بنیانگذاری این جشنواره سبب شود تا هم نویسندگان طبیعت دوست بیشتری به نوشتن در حوزه محیط زیست ترغیب شوند و هم ناشران و سردبیران بیشتری به این مقوله توجه جدی تری داشته باشند.



به گزارش مهر، در انتهای جشنواره از25 اثر برگزیده تقدیر شد که ارزیابی کیفیت آب، کتاب نانوفناوری و محیط زیست، مبانی زیست شناسی حفاظت، بوم شناسی گیاهی، پروانه های ایران، کتاب راهنمای انتخاب و تهیه طرح های مدیریت مناطق حفاظت شده ساحلی - دریایی، اثرات محیط زیستی تاسیسات آب شیرین کن ها در اکوسیستم های دریایی، کتاب فک خزری، کتاب کودک و طبیعت، حقوق محیط زیست و توسعه پایدار، نجات محیط زیست مورد تقدیر قرار گرفت.



همچنین در بخش ناشران انتشارات فنی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد و انتشارات خرسندی معرفی و تقدیر شدند.



در حوزه کودک در بخش تالیف فریاد یوزپلنگ، کتاب رنگ و... و کتاب مسافر تالاب و در بخش ترجمه کتاب نجات زمین در دست ماست و کتاب آب چال و در بخش نشریات ماهنامه سرزمین من، فصلنامه دانشنامه، فصلنامه توسعه پایدار و ماهنامه گیتانما مورد تقدیر قرار گرفتند.



سازمان حفاظت محیط زیست در بخش جایزه ویژه به پاس خدمات فرهنگی قابل توجه استاد آیت الله دکتر سید مصطفی محقق احمدآبادی معروف به محقق داماد در تالیف کتاب هایی که بین موازین محیط زیستی و آموزه های دینی پیوند برقرار می کنند، جایزه ویژه نخستین دوره انتخاب کتاب سال محیط زیست را به وی اهدا کرد.