به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، در محل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی با بیان این که سپاه و رزمندگانی که امروز در جامعه فعالیت می کنند، از بسیج مفهوم می گیرند، اظهار داشت: در مقطعی که دموکراسی این انقلاب در معرض تهدید قرار گرفت، بسیج و سپاه به عنوان پاسداران دستاوردهای انقلاب بانی لبخند مولای خود شدند.

وی با تأکید بر این که تأسی از امام حسین (ع) باعث موفقیت ما دربرابر نظام سلطه است، بیان کرد: وقتی دشمن در قالب تحریم، خودباوری و خوداتکایی ما را در عرصه اقتصاد هدف قرار داد، آن که بانی لبخند رهبری شد، بسیجیان بودند که وارد عرصه سازندگی شدند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیاء آماری از تعداد دانشجویان و مهندسان فعال در قرارگاه خاتم ارائه کرد و افزود: بیش از ۱۵۰هزار دانشجو و مهندس از سراسر کشور در این قرارگاه فعالیت می کنند و اکنون ما افتخار داریم که هرجا دشمن دست گذاشته و خواسته ما را تسیلم کند، سپاه با کمک بسیجیان توانسته است مشکلات را حل کند.

وی دیگر اقدامات قرارگاه خاتم را بیان کرد و گفت: در بحث فیبرنوری بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر کار انجام شده داریم و فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه که به صورت 100در صد داخلی ساخته شده است که اینها از دستاوردهای مهم قرارگاه خاتم محسوب می شود.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم‌الانبیاء اشاره ای به ۳۰۵ پروژه قرارگاه خاتم در خراسان رضوی کرد و افزود: این پروژه ها شامل ساخت حسینیه و مسجد، خانه بهداشت، مدارس، گلزار شهدا، جاده ها و غیر آن، با اعتبار ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

وی با تأکید بر این که در بعد دفاعی دشمن جرأت ندارد به مردم چپ نگاه کند، تصریح کرد: دشمنان هرگونه توطئه ای که خواستند انجام دهند، ما از مردم محافظت کردیم.

سردار آبنوش افزود: در کشور عده ای بودند که منافع خود را به منافع مردم ترجیح می دادند و در بحث تحریم ها همین افراد ضربه های زیادی به مردم ما زدند.

وی به سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه آهن در دست احداث قرار گاه خاتم اشاره کرد و گفت: این راه آهن از حرم امام رضا (ع) تا حرم حضرت معصومه(س) در حال انجام است.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم‌الانبیاء برخی از دیگر افتخارات قرارگاه خاتم را برشمرد و اظهار داشت: در زمینه ثبت علم بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده ایم و در خصوص راه سازی بیش از ۷۳۰ کیلومتر تونل و مترو در حال ساخت است.