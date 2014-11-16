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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۹

آزرمی:

دغدغه‌های زندگی امروزی میزان مطالعه را کاهش داده است

دغدغه‌های زندگی امروزی میزان مطالعه را کاهش داده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه ترویج فرهنگ کتابخوانی را نیازمند برنامه ریزی مناسب دانست و گفت: دغدغه های زندگی امروزی موجب کاهش میزان مطالعه در بین افراد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آزرمی پیش از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی که در تالار غدیر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: وجود دغدغه های فراوان افراد در زندگی امروزی و نیز پیشرفت تکنولوژی موجب شده که میزان مطالعه در بین افراد کاهش یابد.

وی ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه را نیازمند برنامه ریزی و اقدامات پایه ای دانست و افزود: روی آوردن جوانان به کتاب نقش مهمی در اصلاح فضای جامعه دارد.

آزرمی خاطرنشان کرد: کتاب در شکل گیری شخصیت انسان نقش مهمی را ایفا کرده و در توسعه فرهنگی جامعه نیز بسیار تاثیر گذار است.

معاون استاندار کرمانشاه همچنین کتاب را به عنوان بهترین دوست انسان ها معرفی و خاطرنشان کرد: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش میزان مطالعه، باید  کلیه دستگاه ها پای کار بیایند و خود را مسئول بدانند.

آزرمی توجه به مقوله فرهنگ را وظیفه همه اقشار جامعه دانست و گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی موجب ارتقای سطح فرهنگی جامعه می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افراد می توانند کتاب را به عنوان یک هدیه خوب در اختیار دوستان خود قرار دهند.

کد مطلب 2422266

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