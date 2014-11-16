به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آزرمی پیش از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی که در تالار غدیر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: وجود دغدغه های فراوان افراد در زندگی امروزی و نیز پیشرفت تکنولوژی موجب شده که میزان مطالعه در بین افراد کاهش یابد.

وی ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه را نیازمند برنامه ریزی و اقدامات پایه ای دانست و افزود: روی آوردن جوانان به کتاب نقش مهمی در اصلاح فضای جامعه دارد.

آزرمی خاطرنشان کرد: کتاب در شکل گیری شخصیت انسان نقش مهمی را ایفا کرده و در توسعه فرهنگی جامعه نیز بسیار تاثیر گذار است.

معاون استاندار کرمانشاه همچنین کتاب را به عنوان بهترین دوست انسان ها معرفی و خاطرنشان کرد: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش میزان مطالعه، باید کلیه دستگاه ها پای کار بیایند و خود را مسئول بدانند.

آزرمی توجه به مقوله فرهنگ را وظیفه همه اقشار جامعه دانست و گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی موجب ارتقای سطح فرهنگی جامعه می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افراد می توانند کتاب را به عنوان یک هدیه خوب در اختیار دوستان خود قرار دهند.