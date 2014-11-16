۱۷ میلیارد ریال از محل اجرای احکام تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور انصاری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه طی هفت ماه نخست سال جاری در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، درمان و دارو و قاچاق کالا دو هزار و ۳۹۳ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است، افزود: در این مدت دو هزار و ۳۸۹ فقره پرونده با احتساب پرونده‌های سال قبل مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: از مجموع پرونده‌های وارد شده به شعب تعزیرات حکومتی، یک‌هزار و ۳۸۴ فقره مربوط به کالا و خدمات، ۱۸۵ پرونده مربوط به بهداشت- دارو و درمان و ۸۲۰ فقره مرتبط با قاچاق کالا بوده است.

وی مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات را ۱۳ روز دانست و افزود: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های حوزه بهداشت ۱۶ روز و مدت زمان رسیدگی به پرونده قاچاق کالا در خراسان جنوبی ۲۰ روز است.

انصاری با اشاره به بخش اجرای احکام تعزیرات حکومتی عنوان کرد: تا کنون در مورد دو هزار و ۲۹۳ پرونده اجرای احکام انجام و بایگانی شده که از محل اجرای احکام در خراسان جنوبی ۱۷ میلیارد و ۷۷۷ میلیون و ۵۴۸ هزار و۸۱ ریال وصول شده است.

وی ادامه داد: مدت زمان اجرای پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات نیز شش روز، بهداشت و درمان شش روز و قاچاق کالا و ارز در بخش اجرای احکام ۲۴ روز بوده است.

انصاری به عمده پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: عمده تخلفات براساس پرونده‌های وارده در رتبه نخست قاچاق کالا و ارز با ۸۲۱ پرونده و گران‌فروشی و عدم درج قیمت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در پایان یادآورشد: در هفت ماه نخست سال جاری ۷۰۴ مورد گشت مشترک با سازمان‌های متولی در استان انجام شده است.