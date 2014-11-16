آمادگی 28 هزار پایگاه بهزیستی جهت پیشگیری از سوانح رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی در مراسم "یادمان قربان سوانح رانندگی" با بیان اینکه سازمان بهزیستی در چند سال اخیر جهت کمک به معلولین ناشی از تصادفات رانندگی و کاهش تلفات رانندگی در جاده‌ها و شهرها، جلسات پزشکی و آموزشی مختلف با دانشجویان داشته است، گفت: سازمان بهزیستی یک سند راهبردی در این رابطه تنظیم کرده که 20 استراتژی دارد. پنج حوزه این استراتژی با موضوع "پیشگیری" و هشت حوزه مربوط به "توانمندسازی معلولان" است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور 25 هزار معلول از مستمری سازمان بهزیستی بهره‌مند هستند و این سازمان تلاش کرده اقدامات و کمک‌های لازم را به معلولین داشته باشد.

همچنین در این جلسه محیط‌فر، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تعداد زیاد افرادی که به دلیل سوانح رانندگی دچار ضایعات نخاعی شده، برازنده ایران نیست. خانواده‌های بسیاری به دلیل سوانح رانندگی بدون سرپرست شده‌اند که این موضوع آسیب‌های اجتماعی فراوانی را به همراه داشته است.

محیط‌فر با اشاره به اینکه بسیاری از سوانح رانندگی در مناطق محروم که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند، به وقوع می‌پیوندد، گفت: این مساله فقر و آسیب‌های اجتماعی را چندین برابر کرده و نشان می‌دهد که آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی باید در اولویت برطرف شدن قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید جامعه نسبت به مسئله آسیب‌های اجتماعی ناشی از حوادث رانندگی توجه بیشتری داشته باشد، گفت: تلاش کرده‌ایم که همگام با عزم بین‌المللی، سهم خود را در این رابطه ایفا کنیم.