روزانه در فارس 3 نفر بر اثر تصادفات فوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران فیروزی ظهر امروز یکشنبه در حاشیه بازدید اعضا کمیسیون ایمنی راه های فارس از بیمارستان ترومای شیهد رجایی، در جمع خبرنگاران بیان کرد: هم اکنون بیش از 25 درصد از ماموریت های اورژانس حوادث رانندگی تشکیل می دهد که متاسفانه ماهیانه 90 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهنند که این موضوع دلیلی شده که رانندگان در هنگام رانندگی بیشتر به قوانین رانندگی احترام بگذارند تا منجر به حوادث رانندگی نشود.

وی با تاکید بر اینکه مرگ بین راهی مصدومان نسبت به شاخص کشوری با کاهش مواجه بوده و کیفیت خدمات ارائه شده به مصدومان تا بیمارستان ارتقا یافته، افزود: اجرای فرهنگ ترافیکی در مقایسه با سال های گذشته قدری بیشتر تغییر کرده واین امر منجر به کاهش 7 درصد فوتی ومجروحین در شش ماه گذشته سال جاری در مقایسه با سال گذشته بوده است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی فارس با بیان اینکه پوشش راه های اصلی در سطح استان توسط اورژانس مطابق با استانداردهای اورژانس کشور است، افزود: میزان 30 درصدی تصادفات در در راه های فرعی و روستایی قابل توجه است.

فیروزی عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار اولیه 500 میلیون تومان آمادگی توسعه پایگاه های اورژانس فارس وجود دارد.

وی گفت: در سطح استان فارس 157 پایگاه اورژانس وجود دارد که 100 مورد آن ها از پایگاه های جاده ای هستند و حداقل به 50 پایگاه جاده ای دیگر در استان نیاز است.

در ادامه فرمانده پلیس راه شمال استان فارس به کاهش 14 درصدی تصادفات استان در 6 ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در تصافادت فوتی 9 درصد و در آمار متوفیان نیز پنج درصد کاهش داشته‌ایم.

سرهنگ کسری سیروسی گفت: برخورد های پلسی همانند گذشته با متخلفین بیشتر از گذشته بوده واین امر باعث شده که از ابتدای سال جاری تا کنون 900 هزار برگه اخطاریه در فارس برای متخلفین صادر شده و با افزایش 14 درصدی اعمال قانون روبرو بوده ایم.

وی یاد آور شد:برای کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی، فرهنگسازی عمیق انجام شده اما آموزش‌ها باید به سمتی سوق داده شود که از استر‌س‌ها، پرخاشگری و هیجانات در رانندگی کاسته و برخوردهای قانونی و قضایی سخت‌تر شود.

سیروسی بر ایمن نبودن برخی از نقاط جاده ای استان اشاره کرد وافزود: محورهای پر تصادف شمال فارس شامل محورهای منتهی به نورآباد و داراب بوده است.

وی از مسئولین مربوطه خواست نسبت به ایمن سازی محورهای درودزن، گردنه‌های فیروزآباد و قائمیه به نورآباد تأکید کرد و گفت: این سه محور جزو محورهای پرخطر استان فارس است و علاوه بر آن پیچ‌های خطرناکی در این استان داریم که باید ایمن‌سازی مطلوب تری لحاظ شود.

در ادامه مدیر راهداری راه و شهرسازی فارس نیز مهمترین عامل تصادفات جاده ای را عدم رعایت فرهنگ ترافیکی از سوی افراد دانست و گفت:ایمنی نقاط حادث خیز در دستور کار این سازمان قرارداد که از ابتدای سال تاکنون 350نقطه حادثه خیز استان توسط راهداران مرتفع شده است.

عزیز الله روشن افزود:آمار های تصادفات جرحی جاده های استان بیانگر کاهش تصادفات است که بیانگر آن است که جامعه نیازمند اجرای بیشتر فرهنگ ترافیکی است.

این مقام مسئول یاد آور شد: تصادفات جاده ای استان در نقاطی رخ داده که در نقاط حادثه خیز راه ها نبوده وبیشتر خواب آلودگی: سرعت غیر مجاز گزارش شده است.

مدیر بیمارستان شهید رجایی در پایان نیز گفت: سالانه بیش از 32 هزار بیمار به بیمارستان شهید رجایی پذیرش می شودکه که 50 درصد این آمار بیماران تصادفی شامل می شود.

حسن غیاثی اضافه کرد:بر اساس آمار ها ماهانه تعداد 20 تا 22 نفر از بیماران تصادفی در بیمارستان تروما شهید رجیی جان خود را از دست می دهند و ماهانه 20 تا 25 نفر بر اثر حوادث ترافیکی در استان قطع نخاع ودچار معلولیت های جسمی می شوند.