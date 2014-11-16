به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی بحرین از برگزاری نشست فوق العاده سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض خبر داد.

بر اساس این گزارش "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین در راس یک هیئت بلند پایه امروز عازم ریاض می شود.

این در حالی است که این منبع هیچ اشاره ای به حضور امیر قطر در این نشست فوق العاده نکرد.

شایان ذکر است نشست شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود پیشتر در دوحه برگزار شود، به دلیل تشدید اختلافات داخلی به تعویق افتاد.

این در حالی است که با وجودی که برخی منابع از احتمال میزبانی کویت و ریاض برای برگزاری این نشست خبر دادند، امیر قطر طی سخنانی اعلام کرد که این نشست ماه میلادی آینده در دوحه برگزار خواهد شد.