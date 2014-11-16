مذاکرات وین به نتیجه می رسد/ آمریکا به نتیجه مذاکرات نیازمند است

محمد رضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برخی اختلافات موجود بین مجلس و دولت در خصوص مذاکرات هسته ای و اعتراض نمایندگان نسبت به عدم اطلاع از جزئیات مذاکرات، گفت: وزارت امور خارجه یکی از وزارتخانه هایی است که به صورت دائمی با کمیسیون امنیت ملی در ارتباط است و به همین خاطر بعد از هر ماموریتی که به ویژه در راستای مذاکرات هسته ای انجام می گیرد جناب آقای ظریف و همکارانشان دعوت می شوند تا به کمیسیون تشریف آورده و نتیجه مذاکرات را اعلام کنند.

وی ادامه داد: آنچه را که اعضای تیم مذاکره کننده در کمیسیون مطرح می کنند همه آن چیزی نیست که در جریان مذاکرات گفته شده ، یا به نتیجه رسیده است چرا که مذاکرات عموما باید محرمانه باشد تا به نتیجه برسد بنابراین در حدی که قابل بیان برای کمیسیون باشد را مطرح می کنند.

محسنی ثانی تاکید کرد: این گونه مطالب طبقه بندی هستند و برخی در زمره اخبار عمومی قرار می گیرند و بعضی از خبرها در طبقه بندی بالاتری قرار می گیرند و باید محفوظ بمانند تا در رایزنی ها به نتیجه قطعی برسند و سپس اعلام شوند. ما به نسبت از تعامل بین وزارت خارجه و مجلس راضی هستیم.

وی در این باره که در جلسات اولیه کمیسیون امنیت ملی با وزارت خارجه، وزیر امور خارجه اعلام کرد که در بحث طبقه بندی، بخش های محرمانه را به اطلاع رسانده که این موضوعات به بیرون از کمیسیون درج کرد، آیا دلیل عدم اطلاع رسانی از جزئیات همین مسئله است؟ بیان کرد: در این موارد نباید مجلس را در نظر گرفت بلکه باید فرد را مورد نظر قرار داد. سخنگوی کمیسیون یا هیات رئیسه مجلس آنچه را که به عنوان موضوع محرمانه مطرح شده در مواضع خود اعلام نکرده اند.

وی درباره پیش بینی از آینده مذاکرات در وین، اظهار داشت: فکر می کنم با توجه به مطالبات افکار عمومی که در دنیا به وجود آمده است و نیازی که آمریکا به نتیجه این مذاکرات دارد، با توجه اینکه در انتخابات اخیر کنگره، حزب حاکم شکست خورده و جریان مخالف پیروز شده است، آنها با به نتیجه رسیدن مذاکرات می توانند برگ برنده ای برای انتخابات آینده ریاست جمهوری داشته باشند تا بتوانند اعاده حیثیت کنند.

محسنی ثانی تصریح کرد: فکر می کنم این انگیزه و خواست از طرف آمریکا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات زیاد است و افکار عمومی نیز همین مسئله را تقاضا دارند و فکر می کنیم مذاکرات بدون نتیجه نباشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در مذاکرات وین توافق حاصل خواهد شد، گفت: اگر به نتیجه کامل هم نرسیم حداقل به یک نتایجی خواهیم رسید. تیم مذاکره کننده به دنبال این است که در قالب های دیگری به نتایجی برسند که پاسخگوی افکار عمومی باشند.