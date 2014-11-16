بزرگداشت حضرت علی ابن حمزه(ع) و آیت الله سید محمد امام در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضوی اردکانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری همایش بزرگداشت حضرت علی ابن حمزه و آیت الله سید محمد امام تاکید کرد: این همایش بعد از ظهر پنجشنبه 29 آبان ماه در حرم مطهر علی ابن حمزه(ع) همزمان با نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این همایش آیت الله حائری شیرازی و آیت الله قرائتی سخنرانی خواهند کرد.

دبیر همایش بزرگداشت سالروز شهادت حضرت علی ابن حمزه(ع) و آیت الله سید محمد امام با اشاره به اهداف این همایش یادآور شد: هدف از برگزاری این همایش احیا و معرفی شخصیت های برجسته و بزرگداشت میراث های واقعی فرهنگی کشور و فارس است.

حجت الاسلام رضوی اردکانی افزود: باید توجه داشته باشیم که بناهای ساختمانی مانند تخت جمشید و دیگر بناهای تاریخی شناسنامه تمدن است اما علمای بزرگ استان فارس چهره های واقعی فرهنگی استان فارس هستند که باید به آنها توجه ویژه شود.

وی با اشاره به خصوصیت های بارز آیت الله سید محمد امام تاکید کرد: مقام علمی، تقوا، مبارزات سیاسی، خدمات اجتماعی از خصوصیت های آیت الله محمد امام است.

دبیر همایش بزرگداشت سالروز شهادت حضرت علی ابن حمزه(ع) و آیت الله سید محمد امام تصریح کرد: حضور و سخنان آیت الله سید محمد امام در زمان مبارزه با رژیم ستم شاهی تاثیرات فراوانی داشت و سخنان او در کنار دیگر بزرگان آن دوران مورد تایید مردم قرار داشت.

حجت الاسلام رضوی اردکانی ادامه داد: برگزاری اینگونه بزرگداشت ها توسعه فرهنگ اصیل اسلامی، احیا سنت های دینی و معرفی چهره های برجسته است.