به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز نشست اتحادیه الکترونیکی بین بورسی به کنفرانس خبری مشترک مدیرعامل بورس کالای ایران، رئیس اتحادیه الکترونیکی بین بورسی و نائب رییس بورس کالای بلاروس با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف داخلی و خارجی اختصاص داشت که در این کنفرانس خبرنگاران سئوال‌های مختلفی را در خصوص چگونگی مبادلات بین بورسی، نحوه پرداخت و تسویه معاملات و همچنین تاثیر تحریم ها بر قراردادهای بین بورسی مطرح کردند.

مدیرعامل بورس کالا امروز در ابتدای این نشست درباره چگونگی عضویت بورس کالا در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی گفت: اتحادیه الکترونیکی بین بورسی در سال 2013 با عضویت 5 کشور و 7 بورس کالایی تاسیس شد. همزمان با شکل گیری این اتحادیه و براساس رسالت بورس کالا در زمینه توسعه روابط بین المللی به فکر همکاری با این اتحادیه افتادیم که در آن زمان مقدمات امضای توافقنامه با بورس کالای بلاروس به عنوان یکی از اعضای این اتحادیه فراهم شد که آن توافقنامه مقدمه ای شد برای حضور بورس کالای ایران در IEU.

حسین پناهیان با اشاره به اینکه بورس بلاروس از بورس های کالایی پیشرفته در منطقه CIS است، افزود: در آماری قابل قبول 14 هزار شرکت از 57 کشور دنیا با بورس کالای بلاروس در ارتباط هستند و به صورت مستمر در این بورس معامله می کنند که این حجم نشان دهنده اهمیت بورس کالای بلاروس در سطح بین المللی است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص احتمال انجام مبادلات مختلفی کالایی با روسیه گفت: روسیه به دنبال عضویت در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی است و در صورت تحقق این عضویت، بررسی های ما برای انجام مبادلات کالاها با روسیه از طریق بورس کالای ایران آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه بورس کالا برای حضور در بازارهای جهانی در ابتدای راه قرار دارد، افزود: عضویت بورس کالا در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی اولین قدم از هزاران قدمی است که باید برداشته شود که پس از تحقق این کار، به شناسایی پتانسیل های نهفته کشور برای آغاز مبادلات کالاهای مختلف با 5 کشور عضو اتحادیه می پردازیم.

پناهیان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان معاملات جواهر در بورس کالا وجود دارد، گفت: در بورس کالای ایران تالاری با عنوان تالار فرعی وجود دارد که کلیه محصولات استاندارد ناپذیر می توان در آن تالار معامله شود از این رو شرایط برای آغاز معاملات فلزات گرانبها و جواهرات از تالار فرعی وجود دارد.

مدیرعامل بورس کالای ایران از ایجاد تابلویی مجزا برای آغاز معاملات بین بورسی خبر داد و افزود: با توجه به اختلاف زمانی که بین کشورهای عضو وجود دارد، باید برای آغاز معاملات یکسری تمهیداتی اندیشیده شود و تابلوی زمانی مجزا برای بورس کشورهای مختلف در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: نکته ای که در خصوص کالاها وجود دارد این است که در حال حاضر از کشورهای مختلف واردات و صادرات به ایران صورت می گیرد که این کالاها در بخش های مختلف از جمله فلزات مانند فولاد و شمش و محصولات نفتی و بخش کشاورزی است و تلاش ما این است چنین محصولاتی که در بورس کالا پذیرش شده اند، در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی نیز عرضه شود.

وی در خصوص تاثیر تحریم ها در روند کاری IEUگفت: با توجه به همجواری ایران با کشورهای منطقه از جمله بلاروس و ارمنستان و دیگر کشورها امکان مبادله کالا بدون مشکلی انجام می شود و تحریم ها نیز تاثیری در مبادله کالا نخواهد داشت.

تحریم‌ها بی‌تاثیر است

رئیس اتحادیه الکترونیکی بین بورسی و رئیس بورس کالای ارمنستان نیز در ادامه این نشست خبری درباره اعمال تحریم ها علیه ایران، با اعلام اینکه تحریم ها تاثیری در مبادلات اتحادیه IEU و بورس کالای ایران ندارد، گفت: در کشور ما سیاست های نادرست از سوی فردی حمایت نمی شود و همچنین اعضای IEU هیچ مشکلی برای مبادله ای کالاهای مختلف با ایران ندارند به این ترتیب هیچ شخص یا دولتی نمی تواند مانع از انعقاد قراردادهای چندجانبه میان ایران و بورس های کالایی شود.

وی در مورد عرضه طلا و جواهرات در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی گفت:‌ جواهرات استاندارد نیست در واقع کالای بورسی به حساب نمی آید اما با ایجاد شرایط لازم در اتحادیه بین بورسی، فلزات با ارزش و سنگ های قیمتی در بورس های کالایی عضو عرضه می شود که از جمله آنها می توان به شمش، الماس برلیان برش خورده، نقره و پلاتین اشاره کرد.

"گریگور" واردیکیان با بیان اینکه اتحادیه بین بورسی دارای چندین عضو است، اضافه کرد: فعالیت کردن در این اتحادیه یعنی متصل شدن به بازار های جهانی و نکته مهم این است که اعضای اتحادیه بین بورسی هیچ تفاوتی در قوانین و عملکرد ندارند.

وی در خصوص ویژگی های اتحادیه الکترونیکی بین بورسی، افزود: این اتحادیه الکترونیکی این امکان را فراهم کرده است که مشتریان آن به صورت آنلاین در کشورهای مختلف اقدام به خرید و فروش کالاها کنند که توسعه این معاملات به سهولت مبادلات در سطح بین المللی منجر می شود.

واردیکیان در خصوص تعداد کارگزاران و اینکه از کشور ایران چند کارگزار امکان همکاری را دارند، تصریح کرد: اتحادیه بین بورسی به صورت مستقیم با کارگزاران همکاری نمی کند بلکه این اتحادیه با اعضای خود به طور مستقیم در تماس است.

وی ادامه داد: بنابراین اتحادیه نمی تواند کارگزارانی را در این فضا داشته باشد و از سوی دیگر کارگزارانی که در هر بورسی عضو هستند امکان فعالیت تجاری در اتحادیه را دارند. به عنوان مثال، بورس قزاقستان یا بلاروس در تالارهای خود کالایی را قرار می دهند که امکان خرید و فروش آن کالا به صورت همزمان در تالارهای اتحادیه های بین بورسی نیز فراهم می شود بنابراین به دنبال این امر گستره بازدید و خرید و فروش کالا میان تجار کشورهای مختلف فراهم می شود.

وی ادامه داد: بنابراین کارگزاران اتحادیه در کشورهای مختلف می توانند کالاهای گوناگون را در تابلوی اتحادیه بین اللمللی عرضه و خریداری کنند، در واقع فردی در بورس قزاقستان قصد کالایی در بلاروس را داشته باشد با ورود به سسیتم اتحادیه بین بورسی امکان خریداری کالای مورد نظر فراهم می شود.

بلاروس بورسی با ارزش 3 میلیارد دلاری

نائب رییس بورس کالای بلاروس نیز در ادامه این کنفرانس خبری گفت: براساس بررسی های ما، پتانسیل بازار کالایی ایران بسیار بالا بوده و عضویت ایران در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی می تواند فرصت ویژه ای را برای اعضا فراهم کند.

"سرگی پوپودرنکو" با اشاره به اینکه بلاروس در چند سال گذشته در انتظار همکاری تجاری با ایران بوده، افزود: 10 سال از عمر بورس کالای بلاروس می گذرد و در حال حاضر بیش از 3 هزار نوع کالا ازر جمله محصولات فلزی، کشاورزی و چوب در بستری الکترونیکی انجام می شود.

وی با اشاره به قوانین بورس بلاروس، افزود: در بورس بلاروس در هر 5 دقیقه امکان 7 معامله وجود دارد که نماینده کشورهای مختلف در این بورس حضور دارند. بورس بلاروس 20 کارمند به عنوان نماینده در کشورهای مختلف دارد که به صورت مستمر و مستقیم با بورس بلاروس در ارتباط هستند. در بازار فیزیکی بورس بلاروس ارزش حجم معاملات تا 3 میلیارد دلار در سال می رسد.

وی در مورد دیگر پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه بورس بلاروس دارای چند انبار تحت کلید است، اضافه کرد: تعداد انبارها یکی از مهم ترین نکته های معاملات بورسی است که ما از این نظر کاملا فعال هستیم و بورس کالای بلاروس دارای چندین انبار است و در این زمینه نیز 9 شرکت حمل و نقل با بورس کالای بلاروس همکاری دارند که ارائه خدمات این شرکت های خدماتی در سطح جهان است.

وی ادامه داد: در این شرکت های حمل و نقل امکان سفارش و پرداخت به صورت آنلاین در هر نقطه از جهان به صورت آنلاین وجود دارد. با توجه به وجود انبارهای IEU در سراسر جهان امکان پذیرش انبارهای بورس کالای ایران در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی وجود دارد.

وی افزود: یکی دیگر از ویژگی های بورس کالای بلاروس این است که نیازی نیست مشتری در بلاروس حضور فیزیکی داشته باشد و هر فردی با داشتن یک لپ تاپ یا تبلت امکان خرید و فروش آنلاین را دارد.

استقبال سفیر ارمنستان از افزایش همکاری با ایران

در انتهای این مراسم سفیر ارمنستان در این مراسم حضور یافت و به رسم میزبانی بورس کالای ایران به زبان فارسی اعلام کرد: ارمنستان از هر گونه اقدامی درخصوص پیشرفت تجاری و اقتصادی با ایران استقبال می کند.

گریگور اراکلیان افزود: ارمنستان با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعاملات اقتصادی خوبی دارد و عضویت ایران در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی می تواند زمینه همکاری چندجانبه میان ایران و کشورهای اروپایی را فراهم کند.

وی در پایان اظهارداشت: مسئول بخش بازرگانی سفارت ارمنستان از دیروز پیگیر نشست اعضای اتحادیه بین بورسی بوده و از این رو با دقت در حال بررسی نحوه همکاری های بیشتر با ایران است.