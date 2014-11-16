مادران ایرانی با مهارتهای کتابخوانی برای کودکان آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضامختار پور ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی در همدان با بیان اینکه اولویت در نهاد کتابخانه های عمومی کشور رسیدگی به کتابداران است، اظهار داشت: نهاد کتابخانه های کشور دارای دو میلیون عضو است.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد قفسه های کتاب دست نخورده باقی مانده است، ابراز داشت: مردم بیشتر از کتاب های ادبیاتی و روانشناسی استفاده می کنند.

مختار پور در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه در ادارات کل کتابخانه ها و شهرستان ها باید در ساختار نهاد تجدید نظر شود، افزود: باید تمام امکانات و بودجه در خدمت کتابخانه و کتابدار باشد.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه نهاد جایی برای فخر فروشی مدیران نسبت به اعضا و کتابداران نیست، عنوان داشت: اخلاق انسانی و اصول انسانی در محیط کار بسیار مهم است.

پور مختار با تاکید بر اینکه کتابداران نیز باید با اعضا برخورد مناسب داشته باشند، بیان داشت: مدیران و روسای شهرستان ها و کارمندان شهرستان باید دست در دست دهیم تا مشکلات کتابداران حل شود.

گسترش و ترویج کتابخانه ای تنها بر عهده نهاد کتابخانه ها نیست

وی با اشاره به اینکه گسترش و ترویج کتابخانه ای تنها بر عهده نهاد کتابخانه ها نیست، اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز بر ترویج فرهنگ کتابخانه تاکید داشتند.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور بیان اینکه زمان زیادی می برد تا کتاب و کتابخوانی به جایگاه خود برسد، بیان داشت: متاسفانه امروز در جامعه اموری دیگر در اولویت قرار گرفته است.

مختار پور با تاکید بر اینکه نمی توان گرانی کتاب را دلیلی برای عدم استقبال مردم از کتاب عنوان کرد، افزود: رشد قیمت در کالاهای دیگر مانند پوشاک و یا لوازم آرایشی بهداشتی خیلی بیشتر از کتاب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در کشور دو هزار و ۵۰۰ کتاب فروشی وجود دارد، عنوان داشت: از این تعداد تنها هزار کتابفروشی فعال است چراکه کتاب فروشی با مشکلات مختلفی مانند محل اجاره و غیره وجود دارد.

کشور با مشکل عرضه کتاب روبروست

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از تمام دشتگاه ها خواست تا در این مورد به کتابفروشی ها کمک کنند و ابراز داشت: متاسفانه در کشور با مشکل عرضه کتاب روبرو هستیم.

مختار پور در ادامه گفت: برای کتابخانه ها دو سناریو وجود دارد یکی اینکه کتابخانه ها از شکل سنتی بیرون بیاید و دیگری اینکه شکل کتابخانه ها استاندارد باقی بماند.

وی در ادامه از راه اندازی کارگاه آموزشی کتابخوانی و قصه گویی برای مادران ایرانی خبر داد و گفت: از هفته آینده برای آشنایی مادران با مهارت های کتابخوانی برای فرزندانشان و نحوه قصه گویی برای فرزندانشان کارگاه های آموزشی در کتابخانه ها برگزار می شود.

مختار پور بیان داشت: این دوره ها به طور مجازی و یا حضوری برگزار می شود و می تواند در ترویج فرهنگ کتابخوانی گامی موثر باشد.

وی در مورد بودجه نهاد کتابخانه های کشور نیز گفت: خوشبختانه بودجه نهاد کتابخانه ها در حال افزایش است و می توان نوید های خوبی را به کتابداران داد.