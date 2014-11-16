به گزارش خبرنگار مهر ، امروز یکشنبه در روز دوم این رقابت ها هادی قدیمی در 73 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان ویتنام و ژاپن به فینال این رقابت ها راه یافت. اما در فینال مقابل کوراشکارن ازبکستانی نتوانست پیروز شود و مدال با ارزش نقره را کسب کرد.

همچنین در وزن 81 کیلوگرم الیاس علی اکبری نماینده با سابقه کشورمان پس از استراحت در دور اول، حریفی از افغانستان را با ضربه فنی شکست داد. اما در رقابت ماقبل فینال در رقابتی نزدیک نتیجه را به نماینده ازبکستانی واگذار نمود و توانست صاحب گردان آویز برنز مسابقات شود.

بدین ترتیب تیم کوراش کشورمان در پایان روز دوم مسابقات تیمی با طک طلا ، یک نقره و یک برنز جایگاه سوم را در اختیار دارد. ازبکستان با دو مدال طلا اول و چین تایپه با 1طلا، 1 نقره و 1 برنز جایگاه دوم را از آنخود کرد