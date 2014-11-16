کتاب «از ایده» در خانه سینما رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که به همت انجمن سینمای انیمیشن ایران (آسیفا) برگزار شد، روانبخش صادقی ( رییس انجمن آسیفا) غلامعباس فاضلی (منتقد سینما)،‌ حبیب‌اله کاسه‌ساز ( تهیه‌کننده سینما) و رحیم مرتضی‌وند (مستندساز) درباره کتاب «از ایده» و تاثیر آن در پرورش فیلمنامه‌نویسان جوان صحبت کردند.



در ابتدای مراسم سلمان خورشیدی نویسنده کتاب که تجربه‌های خود در نگارش فیلمنامه و ساخت فیلم‌های کوتاه و انیمیشن را دستمایه نگارش کتاب «از ایده» قرار داده است،‌ درباره شیوه نگارش این کتاب گفت: کتاب «از ایده» بررسی و تحلیل فضای ایده‌پردازی در یک تجربه است. این کتاب به نوعی یادداشت‌ها و ‌ نگاره‌هایی است که یک فیلمساز در مسیر پرداخت ایده به آن‌ها رسیده و آن‌ها را آرشیو کرده است. نگاه من در این کتاب یک نگاه آکادمیک نبوده و سعی کرده‌ام به مراحل مختلف ایده‌پردازی نگاهی عملی و کاربردی داشته باشم.



در ادامه این مراسم غلامعباس فاضلی منتقد سینما هیجان خودش را از انتشار کتابی با سوژه‌ای نو در حوزه فیلمنامه نویسی ابراز کرد و گفت: من در طول زندگی‌ام بارها با کسانی برخورد کرده‌ام که یک ایده جذاب را با هیجان برایم تعریف کردند. ایده‌ای که برای نگارش یک فیلمنامه، خوب به نظر می‌رسید اما بعد از مدتی دیدم این جرقه در یک کاسه آب خفه شده است. چون آدم‌ها نمی‌توانند ابتدا به ساکن فیلمنامه‌نویس بشوند بلکه باید چیزی را بیاموزند که این کتاب درباره‌اش صحبت کرده اس، این‌که بتوانند ایده‌شان را گسترش بدهند. علاوه بر این کتاب «از ایده» فقط برای فیلمنامه‌نویس‌ها نوشته نشده بلکه لازم است هر تهیه‌کننده سینما و انمیشن‌ساز این کتاب را بخواند چون ممکن است بخواهد ایده‌اش را به یک فیلمنامه‌نویس سفارش بدهد و مهم است که بتواند ایده‌اش را پرورش دهد. پس این کتاب برای هر کسی که با هر اثر نمایشی سر و کار دارد، می‌تواند کمک کننده باشد.

روانبخش صادقی رییس انجمن «آسیفا» هم در ادامه مراسم از انتشار این کتاب توسط نویسنده‌ای جوان که تجربه زیادی در ساخت انیمیشن‌های خلاقانه دارد ابزار خوشحالی کرد و گفت: من خوشحالم که آقای خورشیدی ذهن و تجربیاتش در ایده‌پردازی را به نگارش درآورده است. من به طور قطع می‌توانم بگویم ایده یک فیلمنامه از خود آن فیلمنامه مهم‌تر است چون در نهایت هر فیلمنامه یک جمله در ذهن بیننده می‌ماند و آن جمله همان ایده است. سلمان خورشیدی در این کتاب به درستی اشاره کرده که ذهن‌های پر از ایده باید بتوانند ایده‌هایشان را به درستی دسته‌بندی کنند. امیدوارم او باز هم تجربه‌های دیگرش را در ایده‌پردازی و روش‌های آن به دیگران انتقال دهد.

کتاب «از ایده» به قلم سلمان خورشیدی با محوریت ایده‌پردازی خلاقانه برای نگارش فیلمنامه توسط نشر «تندیس شب» با قیمت ۶۰۰۰ تومان منتشر شده است.