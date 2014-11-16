به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدرضا ایزدیان مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی درباره اعلام میزان صادرات کالاهای با فناوری بالا اظهار کرد: طی همکاری معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان توسعه تجارت ایران، چارچوبی برای اعلام ماهیانه میزان صادرات کالاهای با فناوری بالا تعیین کرده ایم تا از این به بعد بتوانیم آمارهای صادرات این نوع کالاها را به صورت رسمی و ماهیانه اعلام کنیم.

وی افزود: این چارچوب در دو دفتر مقررات صادرات و واردات و دفتر برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت ایران در حال بررسی بین معاونت علمی و سازمان توسعه تجارت است و امیدوار هستیم که بزودی بتوانیم آمارهای ماهیانه صادرات محصولات با فناوری بالا را اعلام کنیم.

ایزدیان، با اشاره به اینکه در مناسبات بین المللی ارائه آمارهای یکسان با دیگر کشورها ضروری است، تصریح کرد: در مناسبات و مذاکرات بین المللی اگر آماری که یک کشور اعلام می کند با دیگر کشورها تفاوت فاحشی داشته باشد خوب نیست و باید بر اساس یک چارچوب مشخص، آمارهای درست و نزدیک به دیگر کشورها اعلام شود.

وی بیان کرد: در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان به دلیل تعاریف مختلفی که از این حوزه شده است یک مبنای آماری واحد نداریم در صورتیکه اگر بتوان آمار دقیق تری در این زمینه ارائه کرد اثربخشی برنامه ها در صادرات دانش بنیان قابل ارزیابی خواهد بود.

مبنای ساختار فناورانه صادرات کشور

مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: طبقه بندی آنکتاد را که یکی از سازمان های اصلی بین المللی مرتبط با تجارت است مبنایی برای ساختار فناورانه صادرات کشور قرار دادیم تا از این طریق آمارهای کشور مطابق با استاندارد آمارهای جهانی باشد؛ زیرا در صورت نبود مبنای واحد، مغایرت هایی در آمارها ارائه شده توسط ایران با دیگر کشورها وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اقدامات معاونت امور بین الملل در این حوزه، خاطرنشان کرد: کتاب مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت که مهر هیات دولت دارد را به عنوان ماخذ رسمی کشور در نظر گرفته و این طبقه بندی ها را روی تعرفه های هشت رقمی پیاده کرده ایم که با تایید معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهوری جناب آقای دکتر ستاری جهت وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت ارسال شد.

ایزدیان در ادامه اظهار کرد: در طبقه بندی آنکتاد، فصول کتاب HS به پنج گروه تقسیم بندی شده اند که این کالاها شامل کالاهای اساسی، سوخت های معدنی، محصولات با فناوری پایین، محصولات با فناوری متوسط و محصولات با فناوری بالا می شود.

موفقیت ایران در تحقق افزایش صادرات غیرنفتی

وی با اشاره به گزارش سال های اخیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مورد سهم بخش غیرنفتی در اقتصاد ایران گفت: بر اساس این گزارش ها، ایران توانسته سهم بخش غیرنفتی اقتصاد در سال های مزبور و صادرات غیر نفتی ایران را ارتقا دهد اما سهم ایران هنوز در صادرات جهانی (بجز نفت) متناسب نیست و امیدوار هستیم با تدابیر اندیشیده شده سهم صادرات غیر نفتی به حدی برسد که تراز تجاری غیرنفتی ما متوازن شود.

مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همچنین بیان کرد: در 35 سال گذشته نسبت صادرات غیرنفتی به واردات 5 تا 10 درصد می رسید یعنی حداکثر 10 درصد واردات ایران از صادرات غیر نفتی تامین می شد و بقیه آن از صادرات نفتی بود.

وی همچنین تصریح کرد: از برنامه سوم به بعد به دلیل تدابیری که اندیشیده شد و با اعمال سیاست های تشویقی صادرات و حمایت از تولیدات صادراتی و سرمایه گذاری در رشته های مختلف صنعت و معدن، ارقام مطلق صادرات غیر نفتی ایران را بالا برد به نحوی که امسال پیش بینی می شود این صادرات به 50 میلیارد دلار برسد.

ایزدیان با بیان اینکه نسبت صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به واردات (شاخص صاوا ICR) تا حدود 70 تا 80 درصد بالا رفته است، ابراز کرد: لیکن ارقام صادرات محصولات دانش بنیان هنوز در حد چشمگیری نیست. تراز تجاری محصولات با فناوری بالای ایران طی چندین دهه منفی بوده است. کافی‌ست به ترکیب واردات ایران و روند آن توجه شود که به طور متوسط بین 80 تا 90 درصد واردات رسمی ایران کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بوده و کالاهای سرمایه ای به تنهایی در برخی سال ها (دوره های توسعه سرمایه گذاری) تا 30 درصد کل واردات بالغ شده است که بخشی از این کالاها با فناوری بالا محسوب می شود. البته این ویژگی خاص بخش خارجی اقتصاد ایران نیست و در اغلب کشورهای در حال توسعه دیده می شود.