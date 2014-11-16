فعالیتهای دو جانبه تهران و بمبئی گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف عصر روز گذشته از ساختمان مرکزی شورای شهر و شهرداری بمبئی بازدید و با "اسنهال آمبکا" شهردار و جمعی از مدیران اجرایی این کلانشهر دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن ارایه توضیحات مختصری پیرامون ساختار اداری - اجرایی مدیریت شهری در تهران و بمبئی، نسبت به ارایه گزارشی از اقدامات مدیریت شهری در دو کلانشهر اقدام کردند.

همچنین شهرداران تهران و بمبئی پیرامون چالش های مشترک پیش رو نظیر بازیافت زباله، ایجاد منابع درآمدی پایدار شهری، مهاجرت به کلانشهرها، ترافیک و... تبادل نظر کرده و نسبت به گسترش فعالیت های دو جانبه در زمینه های گوناگون اعلام آمادگی کردند.

بمبئی سومین شهر بزرگ آسیا با بیش از 20 میلیون نفر جمعیت است و شهرداری این کلانشهر نیز بزرگ ترین شهرداری هند با بیش از 150 هزار نیروی انسانی به شمار می رود. علاوه بر این شهر بمبئی به دلیل تمرکز شرکت‌های مختلف تجاری به عنوان پایتخت تجاری هندوستان شناخته می شود. چرا که یک سوم سهم درآمد مالیاتی کشور هند، بیش از ۵۰ درصد مالیات گمرکی، یک پنجم مالیات بر تولید و حدود یک ششم ارزش تولیدی کشور متکی به این شهر است.