به گزارش خبرنگار مهر، داستانی متفاوت از عملیات آزادی سوسنگرد، یکشنبه 25 آبان ساعت 20 و تکرار آن دوشنبه 26 آبان ساعت 18 در قالب مستند «نامه 26 آبان 59» از شبکه افق سیما روایت خواهد شد.

شهرها و روستاهای فراوانی در آغاز جنگ به تصرف ارتش بعث درآمد اما دیر یا زود همه آنها طی عملیات های گسترده سپاه اسلام آزاد شدند، یکی از این شهرها سوسنگرد است که داستان آزادی در مستند «نامه 26 آبان 59» آمده است.

در آبان 59، سوسنگرد به محاصره دشمن درآمد، با تشکیل شورای عالی دفاع بنی صدر قول پیگیری و رسیدگی داد اما آن را عملی نکرد. عصر 25 آبان در جلسه نماینده امام و ارتش و سپاه، نقشه عملیات برای نجات سوسنگرد طرح ریزی شد.

بنی صدر قصد کارشکنی داشت اما آیت الله العظمی خامنه ای با ارسال نامه به فرمانده تیپ عامل و فرمانده ارتش دستور حمله را صادر و روز 26 آبان سوسنگرد آزاد شد.