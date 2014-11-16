تامين منابع مالي آبياري تحت فشار در باغات شميران/ حمايت استانداري از حفظ اراضي ملي

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی در جلسه شورای اداری شمیرانات در بخشداری لواسانات، شمیرانات را یک شهرستان استراتژیک و منطقه گردشگری استان تهران خواند و گفت: شمیرانات از جهات مختلف دارای اهمیت ویژه ای است و استانداری تهران به جهت ویژگی های خاص این شهرستان نگاه ویژه ای به آن داشته و از حمایت استانداری جهت حفظ اراضی ملی و کمک در جهت تامین زیر ساختهای مقابله با پدیده زمین خواری برخوردار است.

وی از آمادگی استانداری تهران برای تامین بخشی از منابع مالی آبیاری تحت فشار مزارع و باغات کشاورزی شمیرانات، نصب دوربین های حفاظتی در منطقه حفاظت شده ورجین و دیگر مناطق حفاظت شده شمیرانات و فعال شدن پاسگاه محیط بانی حفاظت محیط زیست منطقه خبر داد.

ترکی، ساماندهی حریم رودخانه های استان را مورد اشاره قرار داد و راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب را در استان از برنامه های استانداری برشمرد و گفت: بحث تکمیل چرخه تصفیه خانه فاضلاب لواسان و انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب لواسان با توجه به اهمیت آن در منطقه دارای اولویت در استانداری به شمار می آید.

معاون استانداری تهران عدم اجراي طرح سند شدن آمایش را موجب وارد آمدن خسارت دانست و با بیان اینکه تا پایان سال سند آمایش استان انجام می شود افزود: تدوین برنامه ششم استان تهران نیز همگام با سند برنامه ششم کشور آغاز شده است.

ترکی یادآور شد: طرح توسعه جنگل کاری در استان تهران با اولویت شهرستان شمیرانات در حال اجراء است.