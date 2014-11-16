۸۵۰ بیمار دیالیزی در استان قزوین نیازمند کمک خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشدری ظهر یکشنبه به مناسبت سالگرد تاسیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در سالن شورای شهر گفت: این انجمن با هدف یاری رساندن به بیماران کلیوی راه اندازی شده تا بتواند مرهمی برای بینارانی باشد که علاوه بر رنج بیماری، نگران تامین هزینه درمانی خود نیز هستند.

وی افزود: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین در سال ۷۳ به همت تعدادی از خیرین راه اندازی شد و با حمایت دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه و استاندار قزوین فعالیت خود را سامان داد تا مرهمی بر زخم های این بیماران باشد.

اشدری یادآورشد: سیر صعودی بیماران کلیوی نه تنها در ایران که در استان نیز نگران کننده بوده و سالانه بسیاری از مردم با از دست دادن سلامتی خود در گرداب این بیماری دچار می شوند که باید بستر پیشگیری از بیماری در همه نقاط کشور بخوبی فراهم شود.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین تصریح کرد: در انجمن تلاش می کنیم با برگزاری همایش، سخنرانی، آکاهی بخشی و جلب مشارکت خیرین گامی در مسیر کاهش مشکلات بیماران برداریم و در تامین هزینه ها نیز کمک نیازمندان باشیم.

۹ میلیون تومان هزینه پیوند کلیه

وی گفت:هر پیوند کلیه زنده به زنده بالغ بر ۹ میلیون تومان هزینه دارد و هزینه های دارویی و مخارج جانبی برای بسیاری از بیماران قابل تهیه نیست که نیازمندکمک خیرین هستیم.

اشدری اظهارداشت: در حال حاضر ۴۰۴ نفر بیمار دیالیزی و ۴۴۶ نفر بیمار پیوندی داریم که ۱۷۸ نفر آنان زن و ۲۸۰ نفرمرد هستند.

وی بیان کرد: همچنین ۱۶۶ بیمار پیوندی زن و ۲۸۰ نفر پیوندی مرد در استان داریم که در شهرستانهای قزوین، آبیک، تاکستان و بوئین زهرا پراکنده هستند.

اشدری گفت: بیماران دیالیزی دارویی نیز در استان ۹۰ نفر و بیماران جدید نیز ۱۰۷ نفر هستند که متاسفانه ۹۲ نفر در استان در اثر بیماری کلیه جان خود را از دست داده اند.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین یادآورشد: حدود دو سوم پیوند کلیه بیماران قزوینی در تهران انجام می شود که ۳۰ درصد آن پیوند زنده به زنده است.

ورزش و تغذیه سالم راز تندرستی

این مسئول اظهارداشت: ورزش کردن موجب رساندن خون بیشتر به بدن می شود و با کاهش مصرف نمک، چربی می توان از بروز بیماری کلیوی جلوگیری و به سلامت بدن کمک کرد.

وی افزود: غذای سالم و پرهیز از خوردن غذاهای فست فود و کالباس و سوسیس و داشتن برنامه غذایی مناسب می تواند به کاهش این بیماران منجر شود.

اشدری با انتقاد از عدم حمایت برخی مسئولان استان تصریح کرد: علیرغم این که از تشکل های باسابقه استان هستیم و امام جمعه و استاندار محترم بارها حمایت های خود را اعلام کرده اند اما برخی مسئولان هنوز این انجمن را به رسمیت نمی شناسند و در جلسات دعوت نمی شویم تا بتوانیم پیگیر مشکلات و مسائل خود باشیم.

وی افزود: مدیرکل امور اجتماعی استانداری اعلام کرده که این انجمن هنوز تائید نشده لذا برای حضور در جلسات با موانعی مواجهیم که به دلیل تعویض های متعدد مدیران در هر دوره مشکلاتی برای این انجمن ایجاد می شود که منطقی نیست.

نذر کلیه در استان قزوین

وی از نذر کلیه در استان توسط افراد خیر هم خبرداد و اظهارداشت: تاکنون چهار نفر با نذر کلیه به یاری نیامندان بیمار شتافته اند که سه نفر نذر خود را ادا کرده اند و نفر چهارم از نظر پزشکی قادر به اهداء نبودند.

اشدری تعیین ارزش ریالی برای خرید کلیه را نادرست دانست و افزود: عضو بدن قابل قیمت گذاری نیست و اگر هزینه ناچیزی برای اهداء درنظر گرفته می شود به عنوان پاداش داده می شود و باید این موضوع در جامعه با حفظ کرامت خیرین جا بیفتد.

وی ساماندهی کمک خیرین را ضروری دانست و اظهارداشت: باید بتوانیم جمع آوری کمک های مردمی را به صورت یکپارچه انجام دهیم تا تمامی نیازمندان که بدون دریافت کمک از نهادهای دیگر در درمان خود عاچز شده اند بتوانند در شرایطی عادلانه از این کمک ها برخوردار شوند و کارها با سرعت بهتری اجرا شود.

این مسئول یادآورشد: خوشبختانه ارتباط خوبی بین انجمن حمایت از بیماران کلیوی و کمیته امداد وجود دارد و مورد اعتماد بیمارستانهای تامین اجتماعی هم هستیم و پیوند کلیه تنها با تائید انجمن صورت می گیرد.

اشدری گفت: در شورای شهر مقرر کرده ایم در بودجه سال آینده سراهایی احداث شود و با راه اندازی پایگاههای سلامت دراین مکانها زمینه خدمت به خانواده ها در استان بخوبی فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر ۶۲ دستگاه دیالیز در استان وجود دارد که برای تهیه هر ودستگاه ۷۵ میلیون تومان نیاز است که با وجود افراد مبتکر و خلاق در صورت حمایت مسئولان می توان زمینه ساخت این دستگاه در کشور را فراهم و به کاهش هزینه ها کمک کرد.

درمانگاه خیریه امام صادق(ع) ساخته می شود

اشدری در ادامه از ساخت یک واحد درمانگاه در قزوین خبر داد و تصریح کرد: درمانگاه خیریه امام جعفر صادق(ع) با یک هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت در پنج طبقه توسط خیرین ساخته خواهد شد که بیماران کلیوی تحت پوشش خدمات درمانی این مرکز قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: در حال حاضر تامین یک دستگاه دیالیز با دو تخت برای استقرار در بیمارستان ولایت نیاز داریم که امیدواریم با کمک خیرین تامین شود.

نیازمند کمک خیرین هستیم

این مسئول اظهارامیدواری کرد با نگاهی خداپسندانه و خیرخواهانه از سوی مسئولان این تشکل تقویت شده و در مسیر خدمت به بیماران کلیوی نقش موثرتری ایفا کند.

اشدری گفت: از خیرین استان انتظار داریم از بیماران دیالیزی که با مشکلات زیادی روبرو هستند حمایت کنند و با مشارکت مالی زمینه تسکین آلام آنها را فراهم کنند.