به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جباری زادگان معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در هم اندیشی روز جهانی یادآوری قربانیان تر افیک گفت: مراسم گرامی داشت این روز همزمان با ۱۰ شهر در تهران برگزار شدتا با اندکی مدارا و صبر جامعه ایمنی تر، سالم تر و زیباتر خلق کنیم.

وی افزود: تصادفات تنها به سالانه هزاران کشته و دهها مجروح محدود نمی شود، بلکه برخی حادثه دیدگان مجبور به نشستن بر روی ویلچر می شوند.

جباری زادگان تصیریح کرد: همچنین علاوه بر تصادفات شهروندان نیز به دلیل آلودگی هوا و خودروهای در حال تردد جان خود را از دست می دهند که در این راستا روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک را برگزار کردیم تا گوشه ای از این مشکلات را چاره حویی کنتیم.

ایران مقام اول در تصادفات را دارد

رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، ایران را مقام اول در رتبه تصادفات دانست و گفت: بیشترین آمار متوفیان تعلق به تصادفات دارد.

وی در هم اندیشی روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک شهر تهران افزود: قاره آسیا ۱۶ درصد وسایل نقلیه، ۳۴ درصد حوادث رانندگی با ۷۵ میلیون نفر جمعیت یک ممیز ۴۵ درصد سوانح رانندگی و تلفات جاده ای را به خود اختصاص داده است.

حافظی تصریح کرد: رتبه ایران بین ۱۹۰ کشور جهان از نظر تصادفات رانندگی ۷۰ تا ۸۰ درصد حوادث خطای انسانی همچون رفتار راننده، رفتار پلیس، استانداردهای خودرو و وضعیت جاده ای نقش داشته است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، رقم خسارت های مستقیم و غیرمستقیم تصادفات کشور را بیش از ۷ درصد تولید ناخالص ملی دانست.

وی در ادامه با اشاره به تردد موتورسیکلت ها در شهر تهران اظهار داشت: سه و نیم میلیون موتور سیکلت سوار در شهر تهران تردد می کنند که بیش از ۵۰ درصد تصادفات جرحی مربوط به موتور سواران است.

حافظی با اشاره به مصدومین حوادث ترافیکی کشور گفت: این مصدومین طی ۸ ماهه اول سال جاری ۲۳۱ هزار و ۱۷۶ نفر که از این تعداد ۱۶۶ هزار و ۷۰۸ نفر آقایان و ۶۴ هزار و ۳۶۸ نفر بانوان بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم سازمان های متولی اعم از وزارت بهداشت و ناجا پیش نویس سیاست های کلی نظام در سوانح رانندگی ارائه و رسیدگی کنند.