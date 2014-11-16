به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسگرانی در جلسه ستاد بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امسال این نمایشگاه با نزدیک به ۷۰۰ ناشر در بخش داخلی و ناشرانی از خارج از ایران کار خود را آغاز کرد.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد خراسان رضوی ادامه داد: امسال دو نظر سنجی را در دو سطح مختلف غرفه‌داران و بازدیدکنندگان داشتیم که نتایج آن را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

وی با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخاب کتاب سال استان در کنار این نمایشگاه افزود: امسال سعی کرده‌ایم در بخش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دبیرخانه انتخاب کتاب سال از همه نظرات کارشناسان در ابعاد مختلف از جمله نویسندگان و ناشران مطبوعات بهره‌مند شویم بنابراین به این منظور اتاق فکری را با هدف استفاده از نظرات و پیشنهادات تشکیل دادیم که به یاری خداوند امروز شاهد برپایی آن بودیم.

وی با بیان اینکه میزان بن ارائه شده در شأن استان خراسان رضوی نبود اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ میلیون تومان بن الکترونیک خرید کتاب در اختیار ما قرار داده شده بود که به نظر من این رقم در شأن این استان نبود و درصدد هستیم این موضوع را پیگیری کنیم تا این رقم برای سال بعد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب مشهد باید هویت مستقل داشته باشد افزود: باید اعتبارات بیشتری به نمایشگاه کتاب مشهد اختصاص داده شود تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود لذا در این راستا گام برمی‌داریم.

در این جلسه همچنین معاون فرهنگی ارشاد خراسان رضوی گزارشی از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در هفته کتاب ارائه کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، اهدای کتاب، جشن کتاب، تجلیل از مولفان، ناشران و فعالان این حوزه، جلسات تخصصی کتاب و نقد و بررسی از عمده‌ترین فعالیت‌های هفته کتاب است که توسط دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.