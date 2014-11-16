به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی درباره طرح افزایش فرمانداری‌های شهر تهران، اظهار داشت: ما به دنبال یکپارچگی تهران از نظر سیاسی هستیم و اگر فرمانداری‌های متعدد ایجاد شود، مشکلاتی نیز به تبع دارد، چرا که تهران در هم تنیده است.

وی ادامه داد: در شهر تهران همانطور که شهرداری و آموزش و پرورش اداره می‌شود، در بخش سیاسی نیز باید فرمانداری به همین شیوه عمل کند.

فرهادی یادآور شد: فرمانداری می‌تواند بجای ایجاد مناطقی مانند آموزش و پرورش و شهرداری، بخشداری‌ها را توسعه دهد و بخش‌ها، ابزار فرمانداری برای ارتباطات با مردم و نظارت بر دستگاه‌های ذیربط باشد.

وی گفت: بر این اساس طرحی تهیه کرده‌ایم که 9 بخشداری در سطح تهران ایجاد شود و آن طرح به استانداری تهران ارسال شده و اجرای آن منوط به تأیید مقامات بالاتر و تصویب هیأت دولت است.

فرماندار تهران خاطرنشان کرد: از نظر ما طرح ایجاد فرمانداری منتفی است و ایجاد بخشداری جایگزین آن می‌شود.