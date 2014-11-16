بررسی زمینه سرمایه گذاری شرکتهای هندی در پروژه های شهری پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در ادامه برنامه های کاری خود در هندوستان، از کارخانه های شرکت لارسن اند توبرو (L & T) در شهر بمبئی بازدید کرده و با مدیران بخش های مختلف و مدیر ارشد این مجموعه دیدار و گفت و گو کرد.

«آنیل مانیبهای نایک» رئیس هیات اجرایی شرکت لارسن اند توبرو که امسال به عنوان یکی از 10 چهره برتر هند در زمینه اقدامات زیرساختی نظیر ساخت مترو در دوحه قطر، عربستان و فرودگاه های بین المللی شناخته شده است، طی سخنانی در این دیدار ضمن خیرمقدم به دکتر قالیباف، از ایران به عنوان کشوری یاد کرد که بر خلاف سایر کشورهای منطقه از لحاظ نیروی انسانی تحصیل کرده در سطح بسیار خوبی قرار گرفته و از نظر نیروهای ماهر و فعال، بی نیاز است.

رئیس هیات اجرایی شرکت لارسن اند توبرو همچنین با تحسین پروژه های اجرایی شهرداری تهران در سال های اخیر، اجرای پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر را اقدامی بی نظیر توصیف کرد.

وی در ادامه با اشاره به مدیریت، سرعت و کیفیت اجرای پروژه متروی تهران، از مدیریت شهری پایتخت برای اجرای موفق پروژه های شهری تقدیر کرد.

شهردار تهران نیز در این دیدار ضمن استقبال از جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های شهری پایتخت، از مدیران شرکت L & T دعوت کرد تا با بازدید از سایر پروژه های شهر تهران، ارزیابی دقیق تری نسبت به زمینه های سرمایه گذاری در شهر تهران داشته باشند.

لارسن اند توبرو (L & T) شرکت خوشه‌ای هندی است که در زمینه ساخت ‌و ساز، تولید تجهیزات الکترونیکی، کشتی‌ سازی، ارائه خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و همچنین خدمات فناوری اطلاعات فعالیت می کند.

شرکت لارسن اند توبرو در سال 1938 تاسیس شده و در حال حاضر بزرگترین شرکت ساخت‌ و ساز و خدمات مهندسی عمران در کشور پهناور هند به ‌شمار می‌ آید. به نحوی که بر اساس گزارش های منتشر شده مجموع دارایی های این شرکت در سال 2011 میلادی در حدود 23 میلیارد دلار بوده و بیش از 45 هزار نفر در L & T مشغول به فعالیت هستند.