تصویب طرح کمک به زائران ایرانی در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی دوفوریت طرح "کمک به زائران عتبات عالیات در فراهم نمودن برخی تسهیلات بهداشتی و خدماتی در طول مسیر منتهی به کربلا " در یکصدو دهمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.

محسن پیرهادی سخنگوی کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نزدیکی ایام اربعین حسینی و بالارفتن حجم سفرهای زیارتی هموطنان به شهرهای نجف و کربلا ، ضرورت توجه به تامین امکانات بهداشتی و رفاهی برای زائران ایرانی را از جمله دلایل طرح مذکور برشمرد و افزود: از آنجائیکه بیشتر زائران ایرانی از مسیر نجف به کربلا مشرف می شوند و این مسیر ها نیز به دلیل وجود آوارگان و پناهجویان از حملات داعش شرایط ویژه تری را پیدا کرده اند چراکه بسیاری از امکاناتی که در سالهای قبل در اختیار زائران ایرانی قرار می گرفت در سال جاری به این پناهجویان خدمات ارائه میدهند بنابراین احتمال کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی وجود خواهد داشت با توجه به این شرایط پیشنهاد می شود که اعتباری مصوب و در اختیار ستاد عتبات عالیات و هلال احمر مستقر در این مسیر ها قرار گیرد تا زائران ایرانی در این ایام کمتر دچار مشکل شوند.

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به ضرورت توجه و تامین امکانات بهداشتی و خدماتی برای زائران ایرانی گفت: همه ساله موسسات فرهنگی و دینی در عراق در این ایام امکاناتشان را برای خدمات رسانی به زائران ایرانی بسیج می کنند اما در سال جاری به دلیل مشکلاتی که در این کشور به وجود آمده و وجود پناهجویان در این شهر های مذهبی نیاز است امکانات بیشتری از سوی ایران برای ارائه خدمات به زائران ایرانی در نظر گرفته شود.

مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورا نیز با تایید سخنان احمد مسجد جامعی، تاکید کرد: در سالهای قبل هم موسسات فرهنگی و مذهبی و حتی مردم عادی عراق با تمام وجود از زائران ایرانی پذیرایی می کنند اما در سال جاری که شرایط کمی ویژه تر شده است جادارد که مسئولان ایرانی در یاری رساندن به برادران عراقی مان برای خدمت رسانی به زائران به خصوص هموطنان زائرمان تلاش مضاعفی داشته باشند.

در نهایت اعضا شورا دوفوریت طرح "کمک به زائران عتبات عالیات در فراهم نمودن برخی تسهیلات بهداشتی و خدماتی در طول مسیر منتهی به کربلا" را به تصویب رساندند. همچنین در این مصوبه آمده است که شهرداری تهران می تواند از محل اعتبارات پیش بینی نشده بودجه در سال 93 ، مبلغ 50 میلیارد ریال را با کمک ستاد عتبات عالیات و هلال احمر برای خدمت رسانی به زائران ایرانی هزینه نماید.