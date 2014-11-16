نیمی از کتابداران کشور از تخصص های لازم برخوردار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهر دخت وزیر پور پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی، با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه های فرهنگی، اظهار داشت: کتابخانه های عمومی در راستای تحقق برنامه های فرهنگی نقش مهمی را بر عهده دارند.

وی افزود: در حال حاضر ۶ هزار کتابدار در سطح کشور فعالیت می کنند که البته نیمی از آنها تخصص لازم برای انجام امور مربوطه را دارا نیستند.

وزیر پور خاطرنشان کرد: وجود افراد متخصص در نهاد کتابخانه های کشور از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار داشته باشد.

وی گفت: آموزش کتابداران از جمله برنامه هایی است که نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آن توجه کرده و در دستور کار قرار داده است.

عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور تصریح کرد: در حال حاضر فضای مطالعه در کشور ما به ازای هر دو نفر یک متر است، همچنین به ازای هر دو نفر نیز یک جلد کتاب وجود دارد که این میزان پایین تر از استانداردهای جهانی است.

وزیر پور در پایان با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور، یادآور شد: این آمار برای هر فرد ۷۶ دقیقه است که باید برای افزایش آن تلاش کنیم.