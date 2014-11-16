شهرداری تبریز در چهارچوب قانون از نیروهای خود حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه تمیزی شهری همچون تبریز را مدیون زحمات کارگران هستیم، شهرداری وظیفه دارد در چهارچوب قانون از آنها حمایت کند.

وی همچنین در ادامه از معاونت خدماتی شهرداری تبریز خواست برای بررسی مشکلات کارگران این مجموعه جلسه ای تشکیل دهند.

شهردار کلانشهر تبریز بر اجرای مستمر جلسات کمیته کارگری تاکید و خاطر نشان کرد: جلسات کمیته کارگری باید به صورت فعال و مستمر، با تحلیل وضعیت و شرایط پیگیری شود.

وی همچنین در ادامه رسیدگی به مشکلات کارگران را دغدغه مشترک شهرداری کلانشهر تبریز و شورای اسلامی این شهر عنوان کرد.

نجفی در پایان تاکید کرد: باید از تمام ظرفیت‌های قانونی و منطقی برای حمایت از کارگران استفاده کنیم اما در عین حال، نباید توقعات و انتظارات خارج از قانون در این قشر ایجاد کنیم.