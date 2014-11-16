50 برنامه مختلف در هفته بسیج در رفسنجان اجرا می شود/ برپایی نمایشگاه آشنایی با آسیبهای ماهواره

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل سالن کنفرانس سپاه ناحیه مقاومت رفسنجان، اظهار داشت: هفته بسیج از 30 آبان ماه آغاز می شود که بیش از 50 برنامه مختلف و متنوع در این هفته توسط ناحیه، حوزه ها و پایگاه های مقاومت این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته بسیج همزمان با سراسر کشور در شهرستان رفسنجان اجرا می شود، افزود: برنامه هایی از جمله فضاسازی تبلیغاتی سطح شهر، دیدار با خانواده معظم شهداء، برگزاری نشست های بصیرتی، برگزاری کارگاه سبک زندگی، تقدیر از بسیجیان فعال و نمونه، دیدار با امام جمعه، حضور سازمان یافته حلقه های شجره صالحین در نماز جمعه در هفته بسیج در سطح شهرستان رفسنجان اشاره کرد.

وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه های آشنایی با آسیب های ماهواره، برگزاری نشست مادران و پرچمداران، برگزاری مسابقات دو میدانی در سطح حوزه ها و پایگاه های مقاومت، برپایی نمایشگاه های عکس و آثار شهداء از دیگر برنامه های پیش بینی شده در طول هفته بسیج در شهرستان است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت رفسنجان به سالروز تشکیل بسیج در 5 آذر ماه سال 58 با فرمان حضرت امام (ره) اشاره کرد و گفت: کسانی که دلسوز ارزش ها و انقلاب بودند با آمادگی در قالب بسیج گروه هایی تشکیل دادند و سازمانی تحت عنوان بسیج زیر نظر سپاه فعالیت خود را آغاز نمود و بسیج و سپاه در اساسنامه این نهاد نوشته شد.

سرهنگ اسدی بیان داشت: با شروع جنگ تحمیلی بسیج به کمک مرزبانان شتافت و در هشت سال دفاع مقدس خود را به خوبی نشان داد و با موفقیت به پیروزی رسید.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان با تأکید بر اینکه بسیج به دنیا نشان داد که همیشه در صحنه است، تصریح کرد: بسیج بعد از جنگ با موانع و مشکلات بسیار نیز درعرصه های سازندگی وارد عمل شد و طبق فرمان ولایت در مناطق محروم حرکت هایی انجام داد.

وی با اشاره به فتنه های عمده در سال های 78 و 88 که به پشتیبانی کشورهای بیگانه در کشور اتفاق افتاد، افزود: با ورود بسیج در این عرصه و دفاع این فتنه ها فروکش کرد و رهنمودهای مقام معظم رهبری سبب خاموش شدن آتش فتنه شد.

سرهنگ اسدی با یادآوری کوتاه نیامدن و ایستادگی بسیج در همه مشکلات و موانع نظام و اسلام در مقابل زیاده خواهی ها، تصریح کرد: بسیج زیر نظر ولایت ولی امر مسلمین سکوت نکرده و موازین انقلابی را بیان می کند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه رسانه ها باید عظمت و ایستادگی ملت ایران را به تصویر کشیده و جریان اصیل انقلاب را تقویت کند، ابراز داشت: هر رسانه ای اگر بخواهد تاثیر گذار باشد باید با شناخت جایگاه خود و بصیرت پیش رود.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان عنوان کرد: رسانه ها اگر بخواهند نقش آفرین باشند بایستی در جنگ نرم نسبت به مسائل روز و ابزار های مؤثر رسانه ای در نبرد اطلاع رسانی دنیا به آگاهی و علم روز مجهز باشند.

سرهنگ اسدی اضافه کرد: کسانی که می خواهند ارزش های انقلاب را به تصویر بکشند با ایجاد وحدت و اتحاد به یک جبهه رسانه ای در مقابل قدرت استکبار ایستادگی کنند.