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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

ابتکار برای بررسی مسائل زیست‌محیطی به زنجان سفر می کند

ابتکار برای بررسی مسائل زیست‌محیطی به زنجان سفر می کند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به منظور بررسی مسائل زیست‌محیطی استان زنجان به این استان سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در این سفر یک روزه خود طی روز دوشنبه، 26 آبان‌ماه، با نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان دیدار و پس از آن در نشست تخصصی محیط زیست استان زنجان شرکت می‌کند.

در این نشست تفاهم‌نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با استانداری زنجان به امضا خواهد رسید.

نشست صمیمی با همکاران اداره‌کل زنجان و دیدار با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، اساتید حوزه محیط زیست دانشگاه‌ها، فعالان محیط زیست و نمایندگان واحدهای صنعتی (HSE) از برنامه‌های معاون رئیس‌جمهوری در این سفر خواهد بود. 

در این سفر معاون رئیس‌جمهور در نشست خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

کد مطلب 2422328

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