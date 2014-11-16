به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در این سفر یک روزه خود طی روز دوشنبه، 26 آبان‌ماه، با نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان دیدار و پس از آن در نشست تخصصی محیط زیست استان زنجان شرکت می‌کند.

در این نشست تفاهم‌نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با استانداری زنجان به امضا خواهد رسید.

نشست صمیمی با همکاران اداره‌کل زنجان و دیدار با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، اساتید حوزه محیط زیست دانشگاه‌ها، فعالان محیط زیست و نمایندگان واحدهای صنعتی (HSE) از برنامه‌های معاون رئیس‌جمهوری در این سفر خواهد بود.

در این سفر معاون رئیس‌جمهور در نشست خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.