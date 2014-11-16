طب سنتی در درمان دیابت نوع دوم نقش مکمل دارد/ تاثیر معکوس تریاک در درمان دیابت

به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر، علی کچویی ظهر امروز در همایش روز جهانی دیابت اظهار داشت: متأسفانه دیابت نوع دوم به علت چاقی در کودکان رو به افزایش است.

وی با اشاره به اینکه با صبحانه و تحرک کافی می توان چاقی را کنترل کرد و کنترل چاقی نیز منجر به کنترل دیابت خواهد شد، ادامه داد: تحقیقات نشان داده که دیابت در خانم هایی که چاقی و کم تحرکی دارند نیز بیشتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اذعان داشت: دیابت در زنانی که دارای چربی خون، بیماری قلبی، کم تحرکی، استرس، تنبلی تخمدان، مرده زایی و... هستند، شایع تر است.

وی در خصوص برخی از باورهای غلط در این بیماری گفت: بسیاری از افراد معتقدند که استفاده از مرفین مانند تریاک، باعث کنترل و کاهش قند خون می شود، در صورتی که طبق مطالعات انجام شده، این مواد نتیجه عکس را برروی بیماران دیابتی دارند.

کچویی افزود: دیابت مانند بیماری سرماخوردگی نیست بلکه هرچه پیش برود چتر عوارض آن بازتر شده و کلیه، پا، چشم و قلب و عروق را نیز درگیر می کند و جهت درمان این بیماری باید تیمی از متخصص تغذیه، متخصص ورزشی، پزشک و خود بیمار بسیج شود.

رئيس هيئت مديره خيريه ديابت اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: ديابت به عنوان سرمنشا بسياري از بيماري‌ها شناخته شده است.



یک چهارم عمر افراد با ابتلا به دیابت کاهش می یابد

محمد علی عطاری افزود: اين بيماري به عنوان شايع‌ترين بيماري قرن شناخته شده است و در حال حاضر آنچه در مورد اين بيماري وجود دارد سونامي ديابت در جهان است.

وی با اشاره به تاسيس خيريه ديابت اصفهان در حدود ۱۶ سال پيش، گفت: هدف اصلي از تاسيس اين خیریه آموزش، كنترل و پيشگيري از بيماري ديابت و به عبارتي جدال با آن است كه تاكنون در بسياري امور پيشرفت قابل توجهي داشته‌ايم.

رييس هيئت مديره خيريه ديابت اصفهان با بيان اينكه در حال حاضر ۱۳ درصد افراد بالاي ۳۰ سال در استان اصفهان به ديابت مبتلا هستند، خاطرنشان كرد: استرس، دخانيات، كم تحركي، ژنتيك و مصرف غذاهاي نامناسب عامل اصلي ديابت در كشور است.

وي ادامه داد: حدود یک و نیم تا ۲ درصد افراد از بيماري خود بي اطلاع هستند که به همين دليل به ديابت لقب بيماري خاموش داده شده است.

عطاری ادامه داد: هم اكنون از هر سه نفر بالاي ۳۰ سال، يك نفر يا ديابت دارد يا در معرض ابتلا به ديابت قرار دارد.

وی با تاكيد بر ضرورت پيشگيري از بيماري ديابت، گفت: ديابت همانند سدي است كه اگر شكسته شود تمام ارگان‌هاي سلامت و خيريه‌ها نيز با تمام امكانات خود نمي‌توانند اين بيماري را كنترل كنند.

رييس هيئت مديره خيريه ديابت اصفهان ديابت را سرمنشا بيماري كليوي دانست و اظهاداشت: علاوه بر بار بيماري‌هاي فراواني كه اين بيماري به جامعه تحميل مي‌كند، بار اجتماعي و اقتصادي كه به جامعه تحميل مي‌كند بسيار كمرشكن بوده بنابراين ضرورت كنترل و پيشگيري آن را دوچندان مي‌كند.

رييس هيئت مديره خيريه ديابت اصفهان هزينه هر بيمار ديابتي در ماه را ۱۱۰ هزار دلار عنوان كرد و افزود: بار مالي اين بيماري در سال ۱۱ ميليارد دلار است كه عامل مهمي در ركود اقتصادي جوامع تلقي مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: ديابت عاملي دخيل در كاهش عمر افراد است به نحوي كه يك چهارم از عمر افراد با ابتلا به ديابت كاهش مي‌يابد و اين بدان معناست كه با ابتلا به ديابت تعداد زيادي از نيروهاي كاري جامعه از بين رفته و ضرر زيادي بر پيكر جامعه تحميل می شود.

عطاري ادامه داد: بيماران مبتلا به ديابت ۲ تا ۵ بار در سال در بيمارستان بستري مي‌‌شوند بنابراين هزينه‌هاي فراواني براي درمان اين بيماران صرف مي‌شود كه اين دست هزينه‌ها بار مالي فراواني را به خانواده‌ها و دولت وارد كرده است.

وي با بيان اينكه كار درمان ديابت فعاليتي تيمي است كه نياز به همكاري چند پزشك به صورت همزمان با يكديگر دارد، اظهارداشت: خيريه ديابت اصفهان با همكاري پزشكان تغذيه، متخصص ورزش و متخصصان داخلي و غدد امكان درمان بهتر و كم‌هزينه تر را براي بيماران فراهم كرده است.

رييس هيئت مديره خيريه ديابت اصفهان با اشاره به شعار خيريه ديابت كه در زمينه پيشگيري از بيماري ديابت فعالیت می کند، خاطرنشان كرد: كنترل بيماري ديابت و در دسترس بودن داروها از ايجاد عوارض مختلف در بيماران جلوگيري كرده كه حتي عامل مهمي در جلوگيري از عمل‌هاي جراحي پرهزينه در كشور به شمار می رود.