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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

حجت الاسلام صالحی منش:

توجه جدی به مدیریت صحیح منابع آبی در قم ضروری است

توجه جدی به مدیریت صحیح منابع آبی در قم ضروری است

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به محدودیت شدید منابع آبی در قم، خواستار توجه جدی به مدیریت صحیح منابع موجود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش در کمیته راهبردی استان قم در خصوص توسعه شبکه آب شیرین و توزیع آب بسته بندی طی سخنانی خواستار تبیین فرهنگ صحیح مصرف آب شد.

استاندار قم با تاکید بر ضرورت استفاده از پتانسیل رسانه ملی و افزایش برنامه‌های آموزشی به مردم در راستای نحوه صحیح مصرف آب شرب خاطرنشان کرد: استفاده بهینه و درست از منابع از جمله آب باید به عنوان یک اولویت و ضرورت مهم مدنظر مردم و دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به محدویت شدید منابع آبی استان، ضرورت مدیریت صحیح همین منابع موجود را متذکر شد و افزود: طرح تفکیک آب شرب از سایر مصارف در شرایط بحرانی فعلی می‌تواند کمک شایانی را به حفظ و صیانت از آب در قم داشته باشد.

استاندار قم همچنین با اشاره به تفاوت قیمت تمام شده آب در کشور، اصلاح قیمت‌ها را عاملی موثر در کاهش مصرف دانست و گفت: در قیمت گذاری آب باید استراتژیک بودن این نعمت خداد دادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

کد مطلب 2422333

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