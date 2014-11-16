به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران امروز یکشنبه آخرین دیدار خود را در مسابقات گرندپری برزیل انجام داد و موفق شد با نتیجه پر گل 10 بر 4 برابر گواتمالا به برتری برسد و عنوان سوم این مسابقات را از آن خود کند.

بازیکنان تیم ملی به جز علی اصغر حسن زاده و حسین طیبی ساعت 1 صبح دوشنبه (به وقت محلی) به سمت ایران پرواز کرده و ساعت 2 بامداد سه شنبه (به وقت تهران) در ایران خواهند بود. حسن زاده و طیبی هم از برزیل مستقیم عازم روسیه خواهند شد.

خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتسال هم که بعد از شکست برابر کلمبیا اعلام کرده بود شاید بازی با گواتمالا آخرین بازی او با ایران باشد، از برزیل عازم اسپانیا خواهد شد و حدود 10 روز در کشور خود می‌ماند. قرار است خسوس روز هفتم آذر به ایران برگردد و تیم ملی را برای بازی با روسیه آماده کند.