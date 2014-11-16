سلیمی در حرکت یک ضرب نقره گرفت/ ناکامی قهرمان روس!

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هشتاد و یکمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، عصر امروز یکشنبه وزنه‌برداران در دسته 105+ کیلوگرم روی تخته رفتند که بهداد سلیمی توانست در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 206 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

در این دسته "روسلان آلبگوف" از روسیه با 210 کیلوگرم بر سکوی نخست قرار گرفت و مدال طلا را از آن خود کرد. "یوهانی ژارناسک" از بلاروس هم به مدال برنز دست یافت.

بهداد سلیمی در این حرکت، ابتدا وزنه 206 کیلوگرم را مهار کرد اما در حرکت دوم و سوم در مهار وزنه 211 ناکام ماند تا به مدال نقره این وزن دست یابد.

در این رقابت "الکسی لووچف" روسی که یکی از مدعیان این وزن بود، سه مرتبه در مهار وزنه 205 کیلوگرم ناکام ماند و به مدال این حرکت نرسید.