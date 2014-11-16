روزنامه آسمان رفع توقیف شد

جمال خندان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار مجدد روزنامه آسمان خبرداد و گفت: هرچند عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه آسمان در انتشار گزارش مورد شکایت مدعی العموم در این پرونده هیچ نقشی نداشت و بخش فنی روزنامه بدون توجه به نظریه وی و سهواً نسخه اصلاح نشده گزارش مورد نظر را برای انتشار به چاپخانه ارسال کرده بود اما هیات منصفه مطبوعاتی وی را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف در مجازات هم ندانست.

وی افزود: دادگاه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد که این حکم قطعی نبوده و قابل اعتراض در دیوانعالی کشور است. همچنین حکم صادره از سوی دادگاه مطبوعات مبتنی بر مجازات سلب حقوق اجتماعی برای شخصیت حقوقی روزنامه یا مدیر مسئول آن نیست لذا از نظر دادگاه موجبی برای توقیف روزنامه وجود نداشت و با درخواست ما جهت رفع توقیف از روزنامه موافقت شد.