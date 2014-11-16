آقای لاریجانی رفتارتان را اصلاح کنید تا ارادتم به شما ادامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی غلامرضا مصباحی مقدم در تذکر شفاهی با اشاره به ضرورت حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه نمایندگان گفت: آقای لاریجانی بنده به شما ارادت داشتم، امیدوارم رفتارتان را اصلاح کنید تا این ارادت ادامه داشته باشد.

وی گفت: شما باید بی‌طرف مجلس را اداره کنید، من حق اظهارنظر داشتم، پیش شما آمدم و گفتم می خواهم نظر بدهم.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: آنچه انتظار داشتم این بود که من نظرم را مطرح می کردم، حتی اگر مخالف هم صحبت می‌کرد و نظر من رای نمی آورد.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: من از شما خواهش کردم که مطرح نکنید، شما هم نشستید.

وی گفت: آقای مصباحی من در این جریان حرفی ندارم، چون شورا اظهارنظر کرده درباره خلاف قانون اساسی بودن و ما باید تبعیت کنیم. شما گفتید اگر شورای نگهبان هم تایید نکند آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می بریم که این مسئله زمان می برد و آن را به پروسه یک ساله می اندازد.

رئیس مجلس گفت: بنده گفتم مصلحت نیست و شما پیشنهادتان را مطرح نکنید، چون در حال حاضر مسئله بودجه مطرح است. باید آن را بررسی کنیم تا زمان بررسی بودجه کل کشور بودجه با الحاقات بعدی نیاید.

لاریجانی گفت: ما در هیات رئیسه هم گفتیم اگر این طرح دو فوریتی نباشد بهتر است چون از بررسی بودجه می مانیم؛ ما به شما ارادت داریم اگر می گفتید مصر هستید که طرحتان مطرح شود حرفی نداشتیم.

به گزارش مهر در پایان بررسی طرح اجرای بخشی از اصل 160 قانون اساسی غلامرضا مصباحی مقدم پیشنهادی داشت که هیات رئیسه اجازه آن را نداد.