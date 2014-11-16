واگذاری مسئولیت نگهداری از 100 بوستان محله ای به شورایاریها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری تصریح کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران در راستای سیاست های شهردار تهران در خصوص تغییر رویه شهرداری تهران از یک سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی در نظر دارد طی یک پروسه برنامه ریزی شده مسئولیت و مدیریت نگهداری بوستان های محله ای را به شهروندان محول نماید.

وی با اشاره به روند اجرای طرح افزود: در این رابطه با شناسایی حدود 100 بوستان در شهر تهران و در نواحی 123 گانه شهرداری تهران مقرر شده است تا تحت نظارت این سازمان و ادارات فضای سبز مناطق، مدیریت نگهداری این بوستان ها به معتمدین محلی و شورایاری ها واگذار شود.



به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران، قرار است پس از یک دوره حداقل یک ساله پس از اجرای طرح با آسیب شناسی دقیق موضوع ضمن تقویت نقاط قوت و رفع کاستی ها، این طرح برای تمامی بوستان های محلی و ناحیه ای شهر تهران اجرایی شود.