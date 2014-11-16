  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۳

واگذاری مسئولیت نگهداری از 100 بوستان محله ای به شورایاریها

واگذاری مسئولیت نگهداری از 100 بوستان محله ای به شورایاریها

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران با تاکید بر لزوم جذب مشارکت شهروندان به منظور توسعه پایدار در فضای سبز شهری، گفت: بدون شک رسیدن به توسعه پایدار در فضای سبز شهری بدون جلب مشارکتهای مردمی در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری امکان پذیر نیست. از این رو، در نظر داریم مسئولیت و مدیریت نگهداری بوستانهای محله ای را به شهروندان محول نماییم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری تصریح کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران در راستای سیاست های شهردار تهران در خصوص تغییر رویه شهرداری تهران از یک سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی در نظر دارد طی یک پروسه برنامه ریزی شده مسئولیت و مدیریت نگهداری بوستان های محله ای را به شهروندان محول نماید.

وی با اشاره به روند اجرای طرح افزود: در این رابطه با شناسایی حدود 100 بوستان در شهر تهران و در نواحی 123 گانه شهرداری تهران مقرر شده است تا تحت نظارت این سازمان و ادارات فضای سبز مناطق، مدیریت نگهداری این بوستان ها به معتمدین محلی و شورایاری ها واگذار شود.

به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران، قرار است پس از یک دوره حداقل یک ساله پس از اجرای طرح با آسیب شناسی دقیق موضوع ضمن تقویت نقاط قوت و رفع کاستی ها، این طرح برای تمامی بوستان های محلی و ناحیه ای شهر تهران اجرایی شود.

کد مطلب 2422341
نورا حسینی

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها