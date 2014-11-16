حسینی: مطمئن بودم طلا می گیرم

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حسینی کشتی گیر وزن 80 کیلوگرم ایران که موفق شد دومین مدال طلای کشتی و سومین مدال طلای کاروان ایران را بدست آورد با اشاره به سطح بالای مسابقات اظهار کرد: با 4 کشتی سخت در فاصله کمتر از دو ساعت می توانستم به فینال این رقابتها راه پیدا کنم که این خیلی سخت و نفس گیر بود.



وی ادامه داد: با اینکه با آمادگی صد در صد در این دوره از بازیها شرکت نکرده بودم اما مطمئن بودم که به مدال طلا دست می یابم.

حسینی با اشاره به رقبای خود تصریح کرد: سخت ترین کشتی من مقابل حریف پاکستانی بود که از پیش هم می دانستم مقابل او کار مشکلی دارم. اما خوشبختانه توانستم از سد این حریف قدرتمند نیز بگذرم و به دیدار نهایی راه پیدا کنم.



وی افزود: برای حضور در این دوره از بازیها حدود 3 ماه در کمپ چمخاله تمرین داشتم و تا پیش از آن اصلا کشتی ساحلی تمرین نکرده بودم. تخصص من در کشتی محلی لوچو است و در اینجا نیز با تجربیاتم از این کشتی به مدل طلا دست یافتم.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد :خوشحالم که این مدال طلا را برای کاروان کشور عزیزم بدست آوردم و اطمینان دارم فردا هم کشتی یک طلای دیگر خواهد گرفت.