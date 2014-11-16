به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال اثر به سومین جشنواره کتاب‌خانه‌های خانگی و مجتمع‌های مسکونی روز 25 آبان به پایان رسید.

در این میان قرار است تا ساعت 15 روز شنبه 1 آذر ویژه‌برنامه‌ای با حضور نویسندگان، هنرمندان و برخی مسوولان فرهنگی در تالار مجموعه فرهنگی‌هنری ایوان شمس تهران واقع در بزرگراه جلال احمد ابتدای بزرگراه کردستان برای تجلیل از برگزیدگان این جشنواره برپا شود.

سومین جشنواره کتاب‌خانه‌های خانگی و مجتمع‌های مسکونی از سوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار می‌شود.