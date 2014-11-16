محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نخاله‌های ساختمانی ضایعاتی است که ناشی از فرایند ساخت و ساز هستند و باید از این فضا و شرایط به عنوان یک فرصت استفاده کرد.

وی گفت: لازم است نخاله‌های ساختمانی با اقداماتی علمی مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم عنوان کرد: می‌توان حفره‌هایی را که ایجاد شده است را با تخلیه نخاله‌های ساختمانی پر و به این طریق ساختار فیزیکی آن‌ها را حفظ کرد.

وی ادامه داد: همچنین می‌توان از نخاله‌های ساختمانی برای زیرسازی جاده‌ها، استفاده در صنایع، تبدیل به شن و ماسه و غیره استفاده کرد.

رکنی بیان کرد: در کارگروه پسماند مصوب شده است که باید هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و اقدامات پژوهشی برای استفاده مجدد از نخاله‌های ساختمانی انجام گیرد.

وی گفت: باید بخشی از اقدامات برای جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی با نظارت دستگاه‌ها و بخشی هم توسط تشکل‌های مردمی انجام شود.