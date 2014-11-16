تدوین برنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها و بنگاههای اقتصادی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این طرح گفت: به استناد ماده 97 برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران این طرح ارائه شده است چرا که مسئولیت پذیری اجتماعی یک مفهوم نوین مدیریتی است که حدود 30 سال است در دنیا در حال اجرا است ، در صورتی که این وظیفه در شهرداری تهران نیز اجرا شود برای اولین بار است که در ایران محقق خواهد شد.

دانشور افزود: با توجه به گستردگی جغرافیایی و جمعیتی شهر تهران و قابلیت اقدام در حوزه­های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی و ایجاد بهره­وری و اثر بخشی در فرایند امور سازمان­های مختلف، در مأموریت­هایی مانند آموزش و پرورش، ورزش، هنر، فرهنگ، رفاه اجتماعی، فقرزدایی، سهیم کردن جامعه در بهره­وری اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات این طرح ارائه شده است.

براساس ماده واحده این طرح، شهرداری تهران موظف شد تا در راستای مسئولیت­پذیری اجتماعی بخش خصوصی و بنگاه­های اقتصادی به منظور کاهش سوء اثرات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی مرتبط با فعالیت­های شهری، آنان را برای همکاری و سرمایه­گذاری در طرح­های کاهش آسیب­های اجتماعی و برای ارائه خدمات عمومی و همکاری در توسعه زیر ساخت های شهری تشویق کند.

رضا تقی ­پور سخنگوی شورای شهر تهران ضمن تأیید کلیات این طرح، پیشنهاد داد: سازمان­های دولتی و غیردولتی، حذف شود چرا که سمن­ها به عنوان نهادهای غیردولتی در برنامه­های خود این موضوع را دنبال می کنند بنابراین بهتر است بحث سمن ها را تفکیک کنیم.

محمد حقانی رئیس کمیته خدمات شهری شورای شهر تهران نیز در تأیید این طرح گفت: سازمان­ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی زیادی در سطح شهر تهران وجود دارند که از خدمات مدیریت شهری استفاده می کنند اما در اداره شهر نقش چشم گیری ندارند.

وی ادامه داد: به طور رسمی 400 هزار صنف در سطح شهر تهران وجود دارد که اعلام آمادگی کردند تا بتوانند نقش پررنگی در اداره شهر داشتند باشند. بنابراین با تصویب این طرح نقش این اصناف از نظر مالی و اقتصادی می تواند تأثیرگذار باشد.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز ضمن تأیید طرح مذکور، گفت: این یکی از دستورات مهم شورای چهارم است که پیشنهاد می کنم با توجه به اهمیت موضوع، طرح الزام به گونه ای باشد که اقدامات نوشتاری، نظارتی، تدوینی و تنظیم مقررات منتج به عملیاتی شدن طرح شود چرا که اگر عملیات تدوین نشود در حد شعار باقی خواهد ماند.

غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در جریان بررسی این طرح با اشاره به اینکه کلیات طرح، جامع، علمی و ضرروی است اظهار داشت: مدیریت در بخش اجتماعی جنبه علمی و تخصصی گرفته است و با این طرح بخش قابل توجهی از چالش ها نیز ساماندهی خواهد شد. اما پیشنهاد می دهم این طرح تنها محدود به حوزه اقتصادی نشود بلکه به صورت فراگیر اجرایی شود چرا که در نشاط اجتماعی ظرفیتی را دارا هستیم که در مجموعه مدیریت شهری باید از آن استفاده کنیم.

در ادامه فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورا تاکید کرد: زمانی که یک فوریت این طرح به تصویب رسید، بازتاب خوبی در وزارتخانه ها داشت و آنها استقبال زیادی از این طرح کردند.

در پایان این طرح با اصلاحاتی به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

در ادامه جلسه گزارش رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا درخصوص پیشنهاد و معرفی یک نفر از اعضای شورا برای عضویت در ستاد نظارت و هماهنگی محتوای تبلیغات محیطی در شهر تهران، موضوع بند الف ماده ششم مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که براساس این پیشنهاد عبدالحسین مختاباد رئیس کمیته فرهنگی شورا معرفی و در نهایت به تصویب شورا رسید.

گفتنی است براساس ماده ششم مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی، ستادی برای نظارت و هماهنگی محتوای تبلیغات محیطی شهر تهران متشکل از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب شورا، تشکیل خواهد شد.

در این جلسه همچنین، محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت شورا برای حضور در کمیته مشترک موضوع بند یک ماده دوازدهم مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی معرفی شد که به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

براساس ماده 12، مصوبه «ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران» کمیته ای متشکل از نماینده شورای شهر تهران، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، نماینده اتاق اصناف شهر تهران و رئیس اتحادیه صنف مربوطه حسب موضوع، به منظور حسن اجرای مصوبه و تعامل و همکاری شهرداری و اصناف تشکیل می­شود.

در این جلسه همچنین احمد دنیامالی، ولی­ اله شجاع­پوریان و محمد سالاری از اعضای شورای شهر تهران برای عضویت در ستاد شهر دوستدار سالمند معرفی شدند، که به تصویب اعضای شورا شهر رسید.

این ستاد براساس ماده 2 مصوبه «شهر دوستدار سالمند» به منظور حسن اجرای مصوبه و برنامه ریزی های لازم تشکیل شده است.