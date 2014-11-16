به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان با بیان اینکه برآورد مستمر اطلاعات جمعیتی یکی از مولفه های اساسی مورد نیاز برای برنامه ریزی در حوزه‌های اقتصادی، رفاهی و تامین اجتماعی است، اظهار کرد: با ثبت دقیق زمینه تدوین سیاست‌ها، برآورد خواست‌ها و رفع چالش ها فراهم می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در کشور، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید تلاش کنند تا با ثبت به موقع وقایع حیاتی رتبه استان را در سطح کشور تا پایان سال ۹۴ به پنج استان نخست ارتقا دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان به بررسی چالش‌های استان در حوزه ثبت احوال پرداخت و تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات آرامستان‌های استان به ویژه در شهر مشهد با برگزاری جلسات مستمر توسط فرمانداری‌ها در دستور کار قرار گیرد.

صادقی افزود: در این راستا شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها نیز باید با فرمانداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

وی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکی قانونی استان خواست تا با ثبت احوال در زمینه ثبت به موقع وقایع حیاتی زمینه را برای جمع آوری و ثبت سیستمی اطلاعات، با زیر ساختی که سازمان ثبت اسناد ایجاد کرده فراهم سازند.

وی همچنین نظارت دقیق بر خانه های بهداشت روستایی را مورد تاکید قرار داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به موقع و دقیق را یکی دیگر از راهکارهای ثبت به موقع وقایع حیاتی دانست و اظهار کرد: در این زمینه نقش صدا و سیما و رسانه‌های جمعی استان تعیین کننده است و شورا نیز باید در تولید محتوای رسانه ای اهتمام ویژه ای را معمول و آن را به صدا و سیما ارائه کند.

صادقی با تاکید بر برگزاری مستمر جلسات و پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان افزود: در این خصوص دبیرخانه شورا باید به صورت فعالتری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.