همکاری بین المللی دو دانشگاه لهستانی با دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا غفارزاده با اعلام این خبر افزود: یکی از رویکردهای دانشگاه آزاد اسلامی در دوره مدیریتی جدید گسترش روابط بین المللی به منظور ارتقاء سطح کیفیت علمی است.

وی با اشاره به اینکه در راستای این رویکرد کوشش های زیادی صورت گرفته که از آن جمله می توان به انعقاد دو قصد نامه با دانشگاه ورشو و لودز لهستان اشاره کرد، افزود: پس از بازدید هیأتی متشکل از رئیس و معاونین دانشگاه ورشو از واحد علوم و تحقیقات و ابراز رضایت از ظرفیت و کیفیت های علمی و پژوهشی در این واحد ، به دعوت دانشگاه ورشو هیاتی از واحد علوم و تحقیقات نیز برای بازدید به آن کشور اعزام شد.

غفارزاده با بیان اینکه دانشگاه ورشو معتبرترین دانشگاه لهستان است و در زمینه پژوهشی از اعتبار بالایی در بین دانشگاه ها و مراکز اروپایی برخودار است که سابقه علمی 200 ساله ای دارد، ادامه داد: در این بازدید ، قصدنامه ای به منظور اعلام آمادگی برای همکاری فی مابین دو دانشگاه ورشو و واحد علوم و تحقیقات امضاء شد.

وی از امضاء تفاهم نامه ای (موافقت نامه ای) در آینده نزدیک با دانشگاه ورشو خبر داد و افزود: براساس این تفاهم نامه در گام نخست به تبادل دانشجو خواهیم پرداخت که براساس آن در هر ترم دانشجویان علاقه مند و دارای استاندارد آموزشی مناسب بتوانند در دانشگاه ورشو بصورت شهریه رایگان ادامه تحصیل دهند.

مدیر کل روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: برگزاری دوره هایی با مدرک مشترک، مبادله اساتید ، پژوهشهای مشترک و فرصتهای پسا دکتری گام دیگر این همکاری های دوجانبه خواهد بود.

غفارزاده با اشاره به اینکه دانشگاه ورشو یکی از مراکز مطرح شرق شناسی و باستان شناسی در اروپا است، تاکید کرد: این دانشگاه علاقه مند به همکاری در این دو زمینه به منظور استفاده از توانمندیهای علمی واحد علوم و تحقیقات است.

وی با بیان این مطلب که در این سفر قصدنامه مشابه ای نیز با دانشگاه لودز لهستان به امضاء رسیده است ، افزود: برای پیگیری سیاست های بین الملل واحد و دانشگاه آزاد اسلامی ، برنامه هایی برای امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشگاه اسلامی غزه، دانشگاه میشیگان غربی و دانشگاه دولتی کالیفرنیا در دست اجرا است.

وی از تأسیس شورای عالی روابط خارجی در واحد علوم و تحقیقات خبر داد و افزود: به منظور هماهنگی کامل در زمینه فعالیت های خارجی ، شورای عالی روابط خارجی در واحد تاسیس شده است . واحد علوم وتحقیقات که متشکل از رئیس واحد، معاونین، مدیر کل روابط بین الملل، مدیر کل حقوقی، دونفر کارشناس به تشخیص ریاست دانشگاه و یک نفر نماینده از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است، این شورا وظیفه هدایت و هماهنگی فعالیت های بین المللی واحد را برعهده خواهد داشت.