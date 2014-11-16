محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح پایش طیور در استان قم آغاز شده است، گفت: اداره کل دامپزشکی استان قم با توجه به فرارسیدن فصل سرما و مهاجرت پرندگان وحشی و احتمال بروز و شیوع بیماری آنفولانزا در پرندگان، طرح پایش آنفولانزای طیور را جهت پیشگیری به مرحله اجرا گذاشته است.

وی عنوان کرد: این طرح با استفاده از توان ۳ اکیپ سیار و حضور ۴ دکتر دامپزشک صورت می‌گیرد.

مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: پس از مراجعه کار‌شناسان دامپزشکی به واحدهای پرورش طیور صنعتی و روستایی نظیر مزارع مرغ مادر گوشتی و تخم گذار، واحدهای پرورش مرغ تخمگذار، پرورش اردک، پرورش بوقلمون و شتر مرغ نسبت به نمونه گیری از طیور مراکز یاد شده اقدام می‌شود.

وی گفت: استان قم با داشتن ۳۷۵ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت هفت میلیون قطعه و ۱۶۱ واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت ۶۵ هزار و ۳۸۳ تن تخم مرغ رتبه چهار کشوری را از لحاظ تراکم دارا است.

وی بیان کرد: اداره کل دامپزشکی استان قم از کلیه مرغداران تقاضا دارد با اکیپ‌های دامپزشکی در اجرای هر چه بهتر طرح یاد شده که تا اواسط آذرماه ادامه دارد همکاری لازم را داشته باشند و هر گونه انتقاد و پیشنهادی را با شماره تلفن ۱۵۱۲ روابط عمومی این اداره کل در میان بگذارد.