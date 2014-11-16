هدف دستگاه عدالت در کرمان جلب رضایت عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله موحد در جمع کارکنان دادگستری شهرستان بم گفت: لازمه داشتن سازمانی پیشتاز در ارائه خدمات با کیفیت به مردم ، وجود منابع انسانی متخصص، کارآمد، خلاق و با انگیزه است و امروز قوه قضاییه با همیاری وتلاش و جدیت همه نیروهای انسانی خود در حال ارائه خدمت به مردم شریف است.

وی با بیان اینکه نیروهای انسانی خلاق وکارآمد مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند،گفت: منابع انسانی کارآمد همیشه به دنبال راه حل، برای غلبه برمشکلات پیش روی سازمان هستند.

موحد با بیان اینکه وجود نشاط وشادابی همراه با اعتماد متقابل در بین کارمندان موجب هم افزایی در انجام امور می گردد،گفت: یکایک همکاران قضایی و اداری سرمایه های ارزشمند دستگاه قضایی هستند و بایستی دادگستری استان با همت بلند شما همکاران به حداکثر کارایی دست یابد.

وی تعیین صحیح اهداف را از عوامل توانمند سازی یک مجموعه دانست وافزود:برقراری امنیت وعدالت درجامعه دو هدف اصلی دادگستری استان کرمان است.

رییس کل دادگستری استان کرمان تعریف صحیح مسئولیت هاواختیارات درهر سازمان را از عوامل دیگر یک مجموعه موفق وتوانمند برشمرد و تصریح کرد:ضروری است کارمندان شاغل در دادگستری از حدود وظایف واختیارات خود آگاهی لازم داشته باشند.

وی با تاکید به اینکه بایستی تمامی فرآیندهای کاری در درون قوه قضاییه تعریف شده وضابطه مند باشد، گفت:این ضابطه مندی در فرآیندهای کاری موجب می شود درک وارزیابی صحیحی ازوضعیت کارها ومیزان فعالیت کارمندان داشته باشیم.

این مقام قضایی خطاب به پرسنل اداری دادگستری گفت:استفاده از اندیشه های نو و تجربه های مفید شما می تواند،بازوی توانمندی برای پیشبرد اهداف قضات در کار قضایی باشد وهچنین از این طریق در مدیریت دادگستری استان سهیم شوند.

وی اظهارداشت: باکسانی که موجب ایجاد بی انگیزه ای در بین همکاران می شوند برخورد خواهد شد وچنین افرادی جایگاهی در دادگستری استان ندارند وهمیشه بایستی از کارمندان شاخص تقدیر شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت:مدیران حوزه های قضایی بایستی به امربهینه سازی درفرآیندها بپردازند وبا برنامه ریزی و مطالعه تمامی فرآیندها در درون دستگاه ،آسیب ها وآفت ها را کنار بزنند وبهترین شیوه را انتخاب کنند وبا ایجاد یک وحدت رویه،اثربخشی لازم در کارها را بوجود آورند.

وی به بحث غنی سازی شغلی در محیط کار اشاره کرد وافزود:جانشین پروری با استفاده از فن چرخش کاری محقق خواهد شد واین امر باعث توانمندی بیشتر پرسنل می شود.

موحد وجود نشاط معنوی در کار را مهم بر شمرد وگفت:بهداشت وپاکیزگی در محیط کار سلامت جسمانی ونشاط وشادابی را به ارمغان می آورد.

رییس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت:ارتباط میان کارمندان ومدیران یک رابطه دوسویه است ومدیران بایستی در خصوص حمایت اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی از همکارن دریغ نورزند.